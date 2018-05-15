Главные секреты стирки, которые мы узнали от сотрудников пятизвездочных отелей

Загрузка стиральной машины

Идеальный вариант — загружать машину на 80 %. Если перегрузить стиральную машину бельем, оно не отстирается должным образом. Когда в барабане слишком мало вещей, они быстрее придут в негодность из-за механических воздействий.

Температура воды

Температура 40–60 градусов считается оптимальной, чтобы провести дезинфекцию и убрать загрязнения. Стирка в холодной воде не позволяет уничтожить бактерии и пылевых клещей на постельном белье и полотенцах, а горячая вода вредит ткани.

Средства для стирки

Вместо кондиционера, который накапливается и со временем делает полотенца жесткими, сотрудники отелей используют белый уксус. Добавьте 100 мл при полоскании, чтобы сделать белье мягким и избежать следов порошка.

Борьба с пятнами

Свежие пятна от масла посыпьте заменителем сахара или крахмалом, а затем просто постирайте вещь.

Следы томатного сока и соуса поможет удалить препарат WD-40. Нанесите его на пятно и оставьте на 5–10 минут, а затем постирайте изделие в холодной воде.

Чтобы отстирать пятна от пота с белых вещей, используйте предварительную стирку с любым стиральным средством при температуре 40 °С, а затем запустите цикл стирки с отбеливателем.

Если на час замочить белье в воде с солью (1 столовая ложка на литр воды), а затем постирать, вы сможете избавиться от пятен кофе и вина.

Сода поможет убрать желтизну с белых вещей и избавит от неприятного запаха. Добавьте половину мерного стакана соды к стиральному порошку или хозяйственному мылу и стирайте в горячей воде.

Сушка