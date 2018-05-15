Семь признаков того, что вам нравится быть несчастной

1. Вы манипулируете близкими

Дома вам досталась роль Золушки — это вы так считаете. Взвалили на себя кучу обязанностей и делиться ими не собираетесь. И лишь для того, чтобы однажды сказать: "Вы все даже не знаете, какой тряпкой я пыль вытираю". Или отказаться от помощи, ссылаясь на то, что она подоспела не вовремя, пишет Fabiosa.ru.

Возможно, вы ждете неистовых благодарностей и извинений. Хотя на самом деле без самопожертвования всем бы жилось легче.

2. Вы застряли в прошлом

Вас зациклило на "старых добрых деньках", упущенных возможностях и на том, что вас уволили в годовщину свадьбы. Конечно, вы знаете, что настоящее тоже станет прошлым, и вспоминать вы будете уже его. Сожаления наберут новой силы: "Ох, зачем я тогда так много времени потратила на жалость к себе?".

Это ужасно! Но не для той, кто наслаждается своим несчастьем.

3. Вы видите только плохое

А когда происходит что-то хорошее, вы сетуете на стечение обстоятельств. По жизни кому-то, безусловно, везет, но это не вы, не вы. И тут же убеждаете себя еще крепче, что жизнь – боль, безысходность и страдания.

После грозы появляется радуга. Начните ее замечать!

4. У вас заниженная самооценка

Вы об этом знаете, себе и другим напоминаете, но к психологу не обращаетесь. Просто с заниженной самооценкой удобней. Она оправдывает каждое бездействие. Вот опять вы сносите чьи-то обиды, не беретесь за себя постоять. Это чтобы позже кому-то пожаловаться или пожалеть себя самой. А сильных людей никто не жалеет.

Выходит, что "заниженная самооценка" – это абонемент на утешения.

5. Вы завидуете

Можете признаваться в этом или нет. Только не называйте свою зависть "белой". Она – совершенный негатив, в большей мере направленный на себя.

Вас обжигают горечь и обида, когда вы видите сияющих, открытых и счастливых людей? Чем я хуже? Откуда такая несправедливость? Но суть в разном отношении к жизни и себе.

6. Вы постоянно на нервах

Это нормально — испытывать беспокойство из-за существующих проблем. А вот тревожиться из-за пустяков или наперед, постоянно думать, сколько еще бед впереди, — нет.

Если с вами происходит что-то похожее, нужен доктор. Если вы сознательно раздуваете проблемы, это из-за стремления быть жертвой.

7. Роль жертвы – самая успешная

Вы осознаете себя слабой и беззащитной, понимаете, что не способны на активные действия. И вам это нравится!

Это амплуа прилипает к коже! Вы верите, что не достойны верного мужчину, высокооплачиваемую работу, порядочного окружения и ухоженную внешность. А ведь другие этим пользуются. Вас по-настоящему предают, за ваш счет самоутверждаются. Но вы не показываете характер – жертвы так не делают. Они плачут на всю улицу, чтобы толпа их утешала. Вот это подходит!