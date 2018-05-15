Из-за страхов перед родами женщины испытывают больше боли

Каждый год в США через роды проходят приблизительно 4 млн женщин, как показывает статистика. Большинство молодых матерей перед родами испытывают страх в той или иной степени, и это считается совершенно нормальным. У некоторых женщин страхи связаны с тем, насколько здоровым будет их ребенок. Другие женщины боятся, что не получат адекватной медицинской помощи в том или ином учреждении. Большинство женщин справляются со своими страхами, но многим приходится нелегко, особенно если эти женщины боятся сильных болей во время родов. Подобного рода опасения, как показало исследование, негативно влияют на само течение родов, передает Medikforum.ru.

Скандинавские ученые в ходе исследования приходили к выводу о том, что от 5 до 20% женщин сталкиваются с сильными страхами, связанными с родами. Небольшое по объему исследование, проведенное в США, показало, что эта цифра приближается к 50%. Опросы будущих матерей демонстрируют, что их страхи формируются на основе бесед с подругами, которые уже проходили через роды. Так, одна женщина услышала историю своей родственницы, у которой ребёнка забрали сразу же после родов и длительное время не приносили назад. Это жутко испугало женщину.