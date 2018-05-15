Учеными открыт еще один секрет любовных отношений

Почему с одними партнерами заключают брак, а с другими лишь проводят время, и дальше удовлетворения сексуальных потребностей дело не идет? В своем новом исследовании ученые из Университета Калифорнии попытались найти разгадку этой дилеммы, сообщает Medikforum.ru.

Специалистами был проведен опрос среди более 800 человек разного возраста. Исследователи пришли к выводу, что начало отношений, как долговременных, так и коротких, практически всегда одинаковое по накалу романтических чувств.

«Мы обнаружили, что романтический интерес растет с одинаковой скоростью как в краткосрочных, так и в долгосрочных отношениях. Но в какой-то момент романтический интерес имеет тенденцию к плато и снижение краткосрочных отношений, в то время как в долгосрочных отношениях он продолжает подниматься и достигает более высокого пика», - рассказал о вскрытой особенности профессор психологии Пол Иствик.

По словам Иствика, в возникающих у пары отношениях наступает «конкретный период времени», с которого общение начинает расходиться, постепенно преобразовываясь в краткосрочные и в длительные отношения. К сожалению, науке очень мало что известно об этом конкретном периоде, необходим дополнительный сбор данных, добавил ученый.

В то же время ученые считают, что существуют предпосылки, которые позволяют с достаточно большой долей вероятности предположить, насколько крепкими окажутся отношения.