Эксперты рассказали, как проверить качество продуктов питания

Медицинские специалисты дали рекомендации о том, как самостоятельно определить качество разных продуктов питания, пишет Medikforum.ru.

Курятина. Важно обращать внимание на наличие белых прожилок на курином мясе, а также на выраженность жировой прослойки под кожей. Если она очень существенная, скорее всего, курица получала корм с гормональными добавками для ускоренного роста.

Мясо. Если на мясе присутствует желтоватый налет, - оно старое: свежее мясо имеет розовый цвет. Нажмите на него пальцем. По слова экспертов, хорошее свежее мясо отличается упругостью, оно быстро примет первоначальный вид после надавливания.

Кроме того, свежий продукт при промокании салфеткой оставляет много влаги и следов крови. Если при разрезе в середине мясо темное, а его контуры, наоборот, светлые, - значит, его держали в растворе для придания товарного вида, рассказали специалисты.

Творог. Капните на кусочек творога йодом. Присутствие крахмала и растительных жиров в продукте выдаст синий цвет. Также можно воспользоваться другим способом проверки: просто оставить немного творога на столе при комнатной температуре. Настоящий творог в такой обстановке начнет только лишь скисать, а напичканный растительными жирами – поменяет свой оттенок и покроется желтым налетом.

Сыр. В производстве сыра также нередко используют переработанные растительные жиры, которые способствуют усиленному накоплению холестерина в сосудах. Эксперты советуют для проверки качества оставить кусочек сыра на солнце. Качественный продукт только размягчиться, а некачественный – затвердеет и покроется масляными каплями.

Сметана. Размешайте ложку сметаны в стакане горячей воды – этот нехитрый способ позволяет выявить присутствие растительных жиров. Настоящая сметана полностью растворяется, образуя однородную мутную жидкость. Расслоение продукта и появление хлопьев – знак плохого качества.

Мороженое. Качественное мороженое, тая на солнце, становится мягким, но при этом сохраняет свою плотную сливочную консистенцию. Содержащее в себе растительные жиры тает долго, после чего от продукта остается лишь полупрозрачная лужица.