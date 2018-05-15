Невероятная трансформация: 50-летняя австралийка раскрыла секрет своего похудения на 31,5 кг за три месяца

Лишний вес не слишком заботил нашу героиню до тех пор, пока она критическим взглядом не оценила одно из семейных фото, на котором были запечатлены четыре поколения ее родственников, как сообщила Ана популярному изданию Daily Mail Australia.

«Я не верила, что выгляжу именно так. В то время я с трудом поднималась по лестнице и даже не могла самостоятельно сделать педикюр», - вспоминает она.

Осознав это, женщина потеряла всю уверенность в себе, она была очень подавлена. Дошло до того, что она практически перестала покидать пределы собственного дома, так как вся ее одежда была ей уже, мягко говоря, не по размеру, передает Fabiosa.ru.

Сегодня она выглядит просто потрясающе, так как смогла изменить не только свое тело, но и всю жизнь. Рейес призналась, что открыла для себя систему питания 123diet, которую несколько адаптировала под себя, чем и поделилась на странице группы в Facebook.

«Моя история: из-за лишнего веса я впала в глубокую депрессию, казалось, что мой живот становится все больше. Я не могла наклониться, чтобы подстричь ногти на ногах, не делая коротких передышек, даже попытка принять ванну была настоящим испытанием. Я отказалась от общения с людьми, плакала каждую ночь и лечилась от депрессии. Моя красавица-дочь очень хотела сделать красивое семейное фото, и я ужаснулась тому, что сама сотворила со своим телом. Питаться по системе 123diet я начала в мае 2017 года, уже через 3 месяца мой вес снизился на 30 кг. Не могу сказать, что это было легко, но у меня была мотивация и позитивный настрой. Я была строга к себе и не позволяла послаблений в диете, так как вкладывала в процесс похудения много сил. Благодаря поддержке команды 123diet и моих близких я смогла добиться такого результата. Изменение режима питания спасло меня, ко мне вернулись уверенность в себе и чувство собственного достоинства», - рассказала Ана.

Ана стала избегать продуктов с высокой калорийностью и обогатила свой рацион свежими фруктами и овощами.

Женщина акцентировала внимание на том, что ограничения в еде не были излишне строгими. Завтрак Аны состоял из небольшой порции фруктов и йогурта, обед и ужин – из белковой пищи и легкого свежего салата или овощей.

Прежде, чем килограммы начали уходить, прошло несколько недель, однако Рейес не отказалась от своего намерения вернуть телу стройность.

«Я даже не думала, что когда-нибудь буду выглядеть так, как сейчас. Я просто счастлива, и не только на физическом, но и на эмоциональном уровне. Решение похудеть полностью изменило мою жизнь», - сказала женщина.

Ана также призналась, что отказ от вредной пищи, которую она употребляла годами, был довольно тяжелым, однако уже спустя два дня после пересмотра программы питания она с удивлением обнаружила, что чувствовала себя намного лучше. Несмотря на то, что вес первое время, казалось бы, замер на одной цифре, Рейес продолжала питаться правильно, и через несколько недель он сдвинулся с мертвой точки. Этот результат стал главной мотивацией для женщины.