Интересный рецепт закуски: картофельные рогалики

Мы рассчитали ингредиенты на две порции – как раз достаточно на пробу. Предупредим, что закуску не обязательно готовить в кипящем масле. В духовке тоже получается вкусно, передает Fabiosa.ru.

Список продуктов

200 г отваренной картошки;

100 г пшеничной муки;

6 ст. л. тертого вегетарианского пармезана;

400 мл подсолнечного масла;

соль по вкусу.

Как готовить

1. В подсоленной воде отварите картофель, потолките его и дайте остыть.

2. Затем в этой же кастрюле сделайте тесто. К нежидкому пюре добавьте три столовые ложки сыра, муку и соль. Все хорошо вымешайте руками. Масса должна получиться мягкой и нелипкой.

3. Раскатайте тесто в корж толщиной 5 мм. Вырежьте круг, разделите его на 8 частей.

4. Треугольники – это будущие рогалики. Положите у основания кусочка сыр, скрутите рогалик, немного придавите на швах.

5. Нагрейте масло и убавьте огонь. Пожарьте закуску. Будьте начеку, потому что она может сгореть. Появилась румяная корочка – выкладывайте рогалики на бумажные полотенца, чтобы уходил лишний жир.

А если фритюр – это не для вас, смажьте рогалики маслом и запеките их в духовке.

Важный момент: не выбрасывайте остатки теста. Они тоже пригодны для рогаликов. А если вы устали их крутить, раскатайте корж, смажьте его маслом, посыпьте любимыми специями и запеките на противне.