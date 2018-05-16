ср, 16.05.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Я любимая
Фигура
Здоровье
Интим
Мамочки
Семья и дом
Звездные дамы
Фэшн
К столу
  • Krasotka
  • Я любимая
  • Невероятное перевоплощение: визажист превратила себя в Мону Лизу

Невероятное перевоплощение: визажист превратила себя в Мону Лизу

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Мона Лиза.

ФОТО: Scanpix

Блогерша из Китая Хе с помощью макияжа перевоплощается в героинь классических картин художника Леонардо да Винчи — Мону Лизу и даму с горностаем. Получается так похоже, что ролики с преображением китаянки быстро стали вирусными. Теперь она планирует, какой шедевр мировой живописи скосплеить в следующий раз.

Недавно подписчики в шутку предложили ей накрасить себя так, чтобы она стала похожа на героиню знаменитой картины Да Винчи — Мону Лизу. Хе приняла челлендж и опубликовала видео преображения на своём YouTube-канале.

Казалось бы, все просто. Хе накладывает хайлайтер на лоб, подбородок и щеки, потом затеняет веки, скулы и нос. Только вот после нанесения макияжа её действительно не узнать, пишет Medialeaks.ru.

Ролик быстро стал вирусным. Как пишет Daily Mail, на китайском видеохостинге Miaopai его посмотрели 800 тысяч раз, а на сайте Dou Yin больше 20 миллионов раз.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ