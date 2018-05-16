Десять главных причин морщин на лице, не связанных со старением

Экспертное мнение о причинах морщин опубликовал Medaboutme.ru. Специалисты утверждают, что моложавость внешнего облика во многом зависит от того, какой образ жизни ведет человек, где он обитает и как питается, передает Medikforum.ru.

Теплая погода. Увеличение солнечного света и тепла – это серьезный фактор слишком раннего старения кожи лица и возникновения морщин. Дело в том, что солнечный ультрафиолет угнетает производство коллагена и эластина в организме, а именно эти белки обеспечивают ее гладкость. По словам экспертов, нужно не пренебрегать применением солнцезащитного крема даже находясь в помещении.

Жизнь в городе. Жители городов испытывают на себе колоссальное влияние экологических загрязнителей в виде различных выбросов, от автомобильных выхлопов до производственных дымов. Наивно думать, что все это никак не влияет на здоровье и внешность.

Недостаток сна. Длительное бодрствование, сокращающее человеку время ночного отдыха, меняет рН кожи, из-за чего у клеток снижается способность удерживать влагу. Кроме того, при недостатке сна не успевают осуществиться в полном объеме процессы регенерации.

Сидение перед телевизором и компьютером. Долгое по времени ничегонеделанье старит. Времяпровождение должно быть активным, а не пассивным, утверждают научные специалисты, ведь физические движения стимулируют выработку коллагена.

Лицо в телефон. Привычка постоянно смотреть в гаджет делает более интенсивными процессы птоза лица и появления складок на коже шеи и подбородка. Кроме того, ученые считают, что свечение, исходящее от экранов смартфонов, планшетов и других электронных устройств и представляющее собой HEV-излучение, нарушает производство гиалуроновой кислоты и других важных для кожи компонентов.

Игнорирование очков. После 30 лет солнцезащитные очки во время прогулок на свежем воздухе следует надевать в любую погоду – это защищает от преждевременного появления межбровных морщин и «гусиных лапок» в области глаз.

Много сахара. Обилие сладкого в рационе питания ведет к гликации - процессу, который губительно влияет на качество соединительной ткани и лишает кожу способности быстро регенерировать в случае повреждений. Нужно сокращать количество сладостей в рационе и увеличивать потребление здорового белка, дают совет эксперты.

Склонность к стрессам. Стресс, активизирующий выработку гормона кортизола, обезвоживает организм, а потеря кожей влаги – первый шаг к морщинам. Нужно учиться не реагировать остро абсолютно на все проблемы, случающиеся в жизни.

Избыток кофе. Во избежание ранних морщин женщинам лучше не пить более двух чашек кофе в день. Кофе - мочегонный напиток. Значит, кожа будет тяготеть к сухости. Не забывайте и о том, что кофе активизирует производство гормона стресса кортизола.

Недостаток фруктов и овощей. Эти продукты – лучшие источники антиоксидантов, веществ, способствующих уменьшению вреда от повреждений, связанных с негативным действием на организм внешних факторов.