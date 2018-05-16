Врач назвал самые опасные моющие средства

Использование бытовых моющих средств может нанести колоссальный вред организму человека, заявил торакальный хирург Юрий Межибовский.
Львиная доля моющих средств содержит в своем составе большое количество химических соединений, которыми наполняется воздух в помещении после их использования, сообщил врач в интервью ТСН, передает Medikforum.ru.
«Основными вредными компонентами являются три составляющие. Первый - это хлорсодержащие вещества. Второй – ПАВы, поверхностно-активные вещества. Ну и фосфаты», - уточнил Юрий Межибовский.
По словам хирурга, постоянное применение этих средств повышает риск отравления для организма человека. Проникновение в кровь синтетически активных веществ влечет за собой ослабление иммунитета и поражение внутренних органов. Основными симптомами проникновения микрочастиц чистящих средств в организм являются раздражение слизистых, а также кашель. Следствием этого может стать развитие хронических аллергических, а также сердечно-сосудистых заболеваний, констатировал эксперт.
Особенно опасной, по мнению врача, является ароматизированная бытовая химия – приятные запахи, которые придают такой продукции ее производители, маскируют вредные для дыхательной системы вещества.