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Врач назвал самые опасные моющие средства

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Уборка. Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Использование бытовых моющих средств может нанести колоссальный вред организму человека, заявил торакальный хирург Юрий Межибовский.

Львиная доля моющих средств содержит в своем составе большое количество химических соединений, которыми наполняется воздух в помещении после их использования, сообщил врач в интервью ТСН, передает Medikforum.ru.

«Основными вредными компонентами являются три составляющие. Первый - это хлорсодержащие вещества. Второй – ПАВы, поверхностно-активные вещества. Ну и фосфаты», - уточнил Юрий Межибовский.

По словам хирурга, постоянное применение этих средств повышает риск отравления для организма человека. Проникновение в кровь синтетически активных веществ влечет за собой ослабление иммунитета и поражение внутренних органов. Основными симптомами проникновения микрочастиц чистящих средств в организм являются раздражение слизистых, а также кашель. Следствием этого может стать развитие хронических аллергических, а также сердечно-сосудистых заболеваний, констатировал эксперт.

Особенно опасной, по мнению врача, является ароматизированная бытовая химия – приятные запахи, которые придают такой продукции ее производители, маскируют вредные для дыхательной системы вещества.

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