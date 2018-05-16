Это лекарство ни в коем случае нельзя пить женщинам с циститом

Известно, что во многих случаях цистит вызывает болезненные ощущения, которые не очень хочется терпеть. Однако прием этого анестетика, как показало исследование, продлевает течение цистита не менее чем на три дня, одновременно увеличивая риск инфекций почек, пишет Medikforum.ru.

Более половины всех женщин сталкиваются с инфекциями мочевыводящих путей вроде цистита в какой-то момент жизни, а приблизительно 20% угрожают рецидивы этих инфекций. На прошлой неделе ученые усомнились в том, что клюквенный сок способен помочь при цистите, и вот теперь появились доказательства того, что женщинам не следует употреблять и нурофен. В исследовании ученых из Университета Осло приняли участие 400 пациенток.