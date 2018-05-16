Это лекарство ни в коем случае нельзя пить женщинам с циститом

Миллионы женщин, страдающих от цистита, могут сделать свое состояние еще более плачевным за счет приема нурофена. Это обезболивающее нередко рекомендуют представителям прекрасного пола, которые столкнулись с инфекциями мочевыводящих путей.
Известно, что во многих случаях цистит вызывает болезненные ощущения, которые не очень хочется терпеть. Однако прием этого анестетика, как показало исследование, продлевает течение цистита не менее чем на три дня, одновременно увеличивая риск инфекций почек, пишет Medikforum.ru.
Более половины всех женщин сталкиваются с инфекциями мочевыводящих путей вроде цистита в какой-то момент жизни, а приблизительно 20% угрожают рецидивы этих инфекций. На прошлой неделе ученые усомнились в том, что клюквенный сок способен помочь при цистите, и вот теперь появились доказательства того, что женщинам не следует употреблять и нурофен. В исследовании ученых из Университета Осло приняли участие 400 пациенток.
Наблюдения показали, что прием нурофена без антибиотиков требовал большего времени для исчезновения неприятных симптомов цистита. В частности, такие женщины наполовину реже восстанавливали здоровье к четвертому дню болезни. Среди 181 женщины, получавшей нурофен, у семи развились инфекции почек, а 5 оказались на больничной койке. Ученые полагают, что антибиотики сокращают продолжительность инфекций мочевого пузыря и обеспечивают быстрое избавление от симптомов, среди которых боль, усталость и частые позывы к мочеиспусканию.