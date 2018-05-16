Не оставляйте еду до полного остывания вне холодильника: читайте и другие вредные пищевые привычки

Научные эксперты составили перечень пищевых привычек, которые особенно сильно повышают риск стать жертвой какого-нибудь тяжелого заболевания, пишет Anews. В этот список вошли:

Контакт с сырым мясом. По словам специалистов, сырое мясо (и рыба) может содержать сверхбольшое количество бактерий, способных вызывать пищевое отравление. В холодильнике мясо не должно соприкасаться с другими продуктами. Кроме того мясо без видимых следов грязи не нуждается в мытье, уверяют эксперты: его помывка лишь способствует распространению микробов вместе с брызгами воды, пишет Medikforum.ru.

Проба испорченной еды. Если какая-то пища вызывает сомнения в своей свежести, то ее и не стоит пробовать на вкус, подчеркивают инфекционисты.

Разморозка. Эксперты считают неправильным размораживание продуктов при комнатной температуре - лучше в холодильнике или микроволновке.

Употребление сырого теста. Сырое тесто не нужно пробовать, например, потому что в нем могут присутствовать сырые яйца, которые часто оказываются источником вредоносных бактерий. Да и в муке тоже могут находиться микроорганизмы, способствующие отравлению.