Честные фото про материнство, которые доказывают, что это непростая работа

Профессиональный фотограф Гидре Гомес известна своими нежными снимками детей, молодых матерей и беременных женщин, пишет Rus.tvnet.lv.

Недавно она решила попробовать что-то новое и придумала проект, в котором показала настоящее материнство — с вечно разбросанными по полу игрушками, усталостью и отсутствием личного пространства.

По словам Гидре, ей захотелось рассказать о том, что обычно остается за кадром и о чем молчат многочисленные женские издания.

«Все вокруг говорят, какой это особенный опыт — материнство и та связь, которая возникает только у матери с ребенком. Эта связь не похожа ни на что в мире. Я обожаю быть матерью, это лучшая работа на свете. У меня двое сыновей, и я их очень люблю, но все-таки материнство — это не сплошь радуга и бабочки. Это круглосуточная работа без зарплаты», — поведала фотограф.

И правда, многие матери подтвердят, что быть молодым родителем — это значит не помнить, когда последний раз высыпалась ночью и когда спокойно принимала душ в одиночестве.

Когда дети спят, вы штудируете литературу, как воспитывать детей и не сойти с ума. Быть матерью — это беспрерывно следить за детьми, чтобы они не ушиблись, уметь делать несколько дел одновременно и даже готовить одной рукой... Быть матерью — это быть аниматором для своих детей 24 часа в сутки.

Проект с самыми честными фотографиями про материнство был приурочен к международному Дню матери, который отмечался недавно - во второе воскресенье мая.

A post shared by Giedre Gomes (@picturesbygg) on May 13, 2018 at 1:31am PDT