"Уже познакомили наших детей": Боня раскрыла тайную связь с миллиардером

После расставания с ирландским бизнесменом Алексом Смерфитом звезда тщательно скрывала личную жизнь. Боне постоянно приписывали романы с сильными мира сего, однако звезда держала интригу, намекая, что ее сердце вновь занято, пишет Dni.ru.

На днях модель появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в компании статного мужчины. Им оказался француз Пьер Андюран. В беседе с журналистами Виктория подтвердила, что они с Пьером действительно встречаются.

Боня опровергла слухи о том, что ее новый возлюбленный все еще состоит в браке. По словам телеведущей, миллиардер действительно был женат на российской модели, но два года назад Андюран официально развелся.

Телеведущая отметила, что эти отношения можно назвать серьезными. "Мы уже познакомили наших детей: от прошлого брака у Пьера есть дочь – такого же возраста, как моя Анджелина", – рассказала Виктория журналу Hello!.