Ежедневные привычки, которые старят кожу вокруг глаз

Отсутствие очков

Здесь все просто: чем больше ты щуришься на солнце, тем быстрее появляются «гусиные лапки». Кстати, тот же эффект ты получишь, если при плохом зрении будешь ходить без очков или линз, пишет Lady.mail.ru.

Неправильное применение и удаление косметики

Терпения не всегда хватает не тереть ватным диском по коже, а аккуратно приложить его, подождать несколько секунд (пока все впитается в диск), а затем легкими похлопываниями убрать с лица все ненужное. Чтобы убрать косметику было совсем несложно, реже используй водостойкие тени, тушь и глиттер. Все логично: носятся они дольше, но и удаляются с трудностями.

Сюда же отнесем другой банальный совет, который стоит еще раз проговорить, — не три глаза. Тот же крем также стоит вбивать в кожу точечными нажатиями с минимальным применением силы.

Сон на боку

Если иное не предписал тебе врач, то спи на спине. Сон лицом в подушку или на одном боку плохо влияет на кровообращение, а это в том числе плохо сказывается на естественных обновляющих процессах, происходящих ночью в твоей коже.

Слишком много сахара

Зожники вновь нападают и жалуются на сладкое. Среди всех вредных продуктов у вкусненького самое плохое влияние на коллаген и эластичные волокна — они буквально разрушают их, а еще негативно сказываются на гормональной системе. В общем, да, с сахарком надо быть поаккуратнее!

Не тот скраб