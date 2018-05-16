Женщина родила лучшей подруге близнецов

Эрика родила двоих детей, ее сыну уже восемь лет, а дочке – пять, а вот у Кэйтлин с продолжением рода не задалось. Они с мужем Патриком начали пытаться стать родителями с сентября 2013 года, но зачать ребенка естественным путем у них не получилось. Тогда супруги обратились в клинику по лечению бесплодия, где Кэйтлин прошла несколько безуспешных и изматывающих раундов ЭКО, пережив пять выкидышей. После пятого выкидыша, в январе 2017 года, врачи посоветовали Кэйтлин обратиться к услугам суррогатной матери, так как состояние ее матки не позволяет выносить ребенка, пишет Lady.mail.ru.

Эрика еще в 2015 году предлагала Кэйтлин стать для нее суррогатной матерью, но тогда та отказалась, однако теперь решила принять предложение подруги. «Я вдруг поняла, что могу сделать что-то реальное, чтобы помочь ей – выносить для нее ребенка. За эти годы она перенесла столько потерь, испытала столько страданий. Для меня, как для ее близкой подруги, наблюдать, как она проходит через все это и чувствовать себя совершенно беспомощной – это было очень и очень трудно», – рассказала Эрика в интервью журналу PEOPLE.

Первая попытка подсадки эмбрионов в матку Эрики закончилась неудачно, и Кэйтлин с мужем уже хотели отказаться от этой идеи и взять ребенка на усыновление. Но Эрика уговорила их попробовать еще раз, и это сработало.

В июле 2017 года она забеременела близнецами, мальчиком и девочкой, а 20 марта 2018 года, на сроке 35 недель, на свет появились Оливер Дэниэл и Поппи Элизабет. Кэтлин и Патрик присутствовали при родах, чтобы первыми встретить своих сына и дочь.

«Настроение в родильном зале царило приподнятое. Когда близнецы родились, и Кэйтлин с мужем взяли их на руки, честное слово, это был самый счастливый момент в моей жизни. Это было просто потрясающе, типа “Миссия выполнена!”», – вспоминает Эрика.