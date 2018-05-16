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  • Как на самом деле снимают рекламу шампуней и других средств для волос

Как на самом деле снимают рекламу шампуней и других средств для волос

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Мы догадывались, что в рекламе абы какие волосы не покажут. И, наивные, представляли кастинги, где ждут девушек с пышными, блестящими и послушными локонами. Но правда оказалась куда мрачнее. Не им нужна девушка с классной от природы гривой. И без нее можно показать, насколько "действенные" шампунь, кондиционер или лак. Раскрываем секреты рекламщиков.

1. Наращенные пряди

Первое, чему мы завидуем модели, — количество волос. Их много, и они объемные у корней, пишет Fabiosa.ru.

Если девушка лежит и ее снимают сверху, скорее всего, снизу подложены дополнительные пряди. Стилисты немало стараются, чтобы выровнять мелкие огрехи. А вот героине ролика надо стиснуть зубы и не подавать виду, что затекла шея.

2. Пенополистерол

Шарики из этого материала крепят у корней волос на затылке. Затем их прикрывают толосами модели. Это дешевый и сердитый метод создать невиданный объем.

3. Светоотражающие частички

Волосы моделей слепят своим сиянием, но средство, которое рекламируют, к этому не имеет никакого отношения. Стилисты обычно используют светоотражающие блестки. Именно благодаря им волосы сверкают драгоценными камнями.

4. Хромакей

Ассистент в зеленом костюме и такого же цвета фон – незаменимы на съемочной площадке. Человечек проводит под волосами модели обручем, и локоны идеально двигаются. Это его заслуга, что пряди так гармонично подлетают, а потом рассыпаются.

Вместо зеленого фона и ассистента, который с ним сливается, затем подкладывают нужную картинку.

5. Правильное освещение

Отдельная история на съемке рекламы – свет. Вокруг модели ставят сразу несколько источников. А потом специалисты с ними работают, чтобы на экране получился "товарный вид".

Суть в том, чтобы усилить впечатление невероятно здоровых и гладких волос.

Какой можно делать вывод: не надо отчаиваться, что у девушки из телевизора такая крутая грива. Скорее всего, она обзавелась ею на один съемочный день!

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