Как на самом деле снимают рекламу шампуней и других средств для волос

1. Наращенные пряди

Первое, чему мы завидуем модели, — количество волос. Их много, и они объемные у корней, пишет Fabiosa.ru.

Если девушка лежит и ее снимают сверху, скорее всего, снизу подложены дополнительные пряди. Стилисты немало стараются, чтобы выровнять мелкие огрехи. А вот героине ролика надо стиснуть зубы и не подавать виду, что затекла шея.

2. Пенополистерол

Шарики из этого материала крепят у корней волос на затылке. Затем их прикрывают толосами модели. Это дешевый и сердитый метод создать невиданный объем.

3. Светоотражающие частички

Волосы моделей слепят своим сиянием, но средство, которое рекламируют, к этому не имеет никакого отношения. Стилисты обычно используют светоотражающие блестки. Именно благодаря им волосы сверкают драгоценными камнями.

4. Хромакей

Ассистент в зеленом костюме и такого же цвета фон – незаменимы на съемочной площадке. Человечек проводит под волосами модели обручем, и локоны идеально двигаются. Это его заслуга, что пряди так гармонично подлетают, а потом рассыпаются.

Вместо зеленого фона и ассистента, который с ним сливается, затем подкладывают нужную картинку.

5. Правильное освещение

Отдельная история на съемке рекламы – свет. Вокруг модели ставят сразу несколько источников. А потом специалисты с ними работают, чтобы на экране получился "товарный вид".

Суть в том, чтобы усилить впечатление невероятно здоровых и гладких волос.