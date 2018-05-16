Семь ошибок молодящихся женщин, которые лишь добавляют возраста

В то же время благодаря некоторым, казалось бы, незначительным мелочам и привычкам женщины неосознанно добавляют себе лет, пишет Fabiosa.ru.

Сегодня мы расскажем вам, каких семи ошибок следует избегать, если вы хотите всегда выглядеть ухоженно и молодо.

1. Хранение вещей годами

Одежда, которая нравилась в 18, не может оставаться в гардеробе, если вам хорошо за 30. Даже при условии, что эти вещи прекрасно сохранились. Исключения составляют лишь те предметы, которые вновь обрели актуальность или вряд ли в ближайшее время выйдут из моды — например, джинсовая куртка из качественного денима или жакет в полоску.

2. Пренебрежение уходом за кожей шеи

Тонкая и чувствительная кожа шеи и декольте стареет значительно быстрее лица и выдает возраст женщины едва ли не в первую очередь. При отсутствии должного ухода рано или поздно эта область напомнит о себе складочками, растяжением и отвисанием. Ускорить старение кожи шеи может не только пренебрежение кремами и различными омолаживающими средствами. Неудобная подушка или стул в офисе, а также неправильная осанка определенно не добавят ей привлекательности и молодости.

3. Одежда неправильного размера

Многие женщины грешат этой привычкой, надеясь, что вещи меньшего размера заставят их выглядеть стройнее. Однако на деле тесная одежда не только доставляет дискомфорт, но и прибавляет лет. Обтягивающие брюки или рубашка, чьи натянутые пуговицы в любой момент готовы разлететься в стороны, выдают в вас женщину, которая не принимает свой возраст.

4. Чрезмерный загар

Злоупотребление солнечными ваннами или солярием может весьма плачевно сказаться на вашей внешности. Ультрафиолетовые лучи иссушают нежную кожу лица, шеи и декольте, разрушая коллаген и эластин. Это приводит к появлению морщин, пигментных пятен и прочих признаков преждевременного старения. Автозагар в свою очередь может сыграть с вами злую шутку: темный оттенок кожи лишь подчеркнет ее несовершенства и сделает глаза менее выразительными.

5. Боевой раскрас

Неправильный макияж способен состарить даже юную девушку, а уж зрелых женщин и вовсе превратить в престарелых дам. Яркие румяна, толстый слой тонального крема, кроваво-красная или малиновая помада — все это может состарить вас на пару десятков лет. Помните, что декоративная косметика призвана подчеркивать достоинства и скрывать недостатки. Не ждите, что чересчур яркий макияж заставит вас выглядеть на 16.

6. Неправильный выбор бюстгальтера

Даже те женщины, которые знают о важности правильного бюстгальтера, не всегда могут выбрать подходящий размер и форму. Слишком тесный лифчик создаст под вашей одеждой неприглядные складки, которые не сможет скрыть даже свободный крой. Кроме того, не советуем вам экономить на нижнем белье — старый бюстгальтер не способен так же хорошо поддерживать вашу грудь, способствуя ее обвисанию и нарушая пропорции тела.

7. Неухоженные руки

Сухая, покрытая пигментными пятнами и морщинами кожа рук выдает возраст женщины, что называется, "с потрохами". Из-за постоянного воздействия воды, моющих средств и окружающей среды она также довольно рано подвергается старению. Чтобы ваши руки выглядели молодо и ухоженно, регулярно используйте различные отбеливающие и увлажняющие кремы, а также мойте посуду в перчатках.