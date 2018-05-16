Психолог рассказала о правиле трех минут, которого стоит придерживаться всем родителям

О правиле трех минут рассказала руководитель центра работы с детьми и практикующий психолог Наталия Сиротич. По ее словам, если вы будете ему следовать, то сохраните расположение ребенка даже тогда, когда он достигнет переходного возраста, пишет Adme.ru.

Правило трех минут

Правило заключается в том, чтобы каждый раз встречать ребенка так, словно вы не виделись очень давно (даже если ваша разлука длилась всего пять минут, пока вы выбегали в магазин).

При этом важно опуститься на уровень глаз малыша и уделить три минуты на то, чтобы обнять ваше чадо и спросить, что происходило, пока вас не было. Особенно важно соблюдать это правило, забирая ребенка из детского сада, встречая из школы или возвращаясь к нему после рабочего дня.

Почему это необходимо

По словам психолога, в первые минуты встречи с вами ребенок выплескивает практически всю зафиксированную в его памяти информацию.

Последствия игнорирования этого правила трех минут могут разниться в зависимости от характера малыша. Кто-то, не имея возможности рассказать родителям все при встрече, будет умалчивать о важных деталях (постепенно какие-то факты начнут казаться ребенку не такими значительными, чтобы о них говорить, а какие-то моменты попросту забудутся). В этом случае родители рискуют многое упустить из виду.

Другой ребенок будет болтать весь вечер, наращивая на каждый факт новые подробности, которые у него со временем успеют сложиться в полноценный рассказ. Родители такого малыша тоже рискуют многое не услышать, так как для них часто не прекращающаяся речь малыша может проходить фоном к обычным вечерним делам.

Дополнительные рекомендации

Нужно отметить, что правило трех минут не предполагает того, что вы будете проводить с ребенком всего три минуты в день. Оно лишь требует того, чтобы вы обязательно выделяли эти три минуты при встрече, чтобы услышать все самое важное, что малыш хотел бы вам поведать.

Также для достижения полного взаимопонимания с ребенком можно использовать следующие советы психологов.

Еженедельно выбирайте время на то, чтобы позаниматься с ребенком чем-то таким, что интересно вам обоим.

Давайте детям понять, что вы их слышите. Например, можете повторить полученную от малышей информацию, чтобы удостовериться, что все правильно поняли.

Смягчайте сильные эмоции. Не демонстрируйте ложного восторга.

Возвращайтесь к разговорам через время, давайте понять, что помните то, о чем вам рассказывают дети.

Избегайте долгих и бесполезных споров, даже если они касаются очевидных для вас вещей. Вместо этого скажите детям: «Хорошо, я понял, что вы со мной не согласны».