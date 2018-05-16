Время домашних молочных коктейлей: три аппетитных рецепта для вас и детей

Время, когда хочется постоянно отогреваться горячими чаями или кофе, наконец прошло, и теперь настала пора прохладительных напитков. Мы хотим предложить вам сделать для себя и деток эти три молочных коктейля, которые и освежат, и зарядят витаминами. К тому же, это безумно вкусно!
Освежающий арбузный коктейль
Вам понадобятся:
500 г сливочного пломбира;
200 г арбузной мякоти;
200 г сливок или жирного молока;
3 свежих яблока;
4 киви;
взбитые сливки (для украшения).
Все ингредиенты очистите от шкурочек, порежьте и вместе со сливками или молоком взбейте блендером. Дайте коктейлю полчаса постоять в холодильнике, а затем разлейте по стаканам и украсьте взбитыми сливками, пишет Ihappymama.ru.
Сладкий шоколадно-банановый
Вам понадобятся:
500 г шоколадного мороженого;
2 плитки молочного шоколада;
200 г сливок или жирного молока;
консервированная вишня по вкусу;
2 банана.
Шоколад нужно растопить на водяной бане и дать ему остыть. В это время размять банан вилочкой в кашу. Мороженое со сливками или молоком взбить блендером и смешать с банановой массой. Отправить в холодильник на полчаса, после чего разложить десерт по стаканам, полить топленым шоколадом и украсить вишнями.
Бодрящий цитрусовый коктейль
Вам понадобятся:
500 г сливочного пломбира;
200 г натурального апельсинового сока;
3 апельсина;
100 г дыни (по желанию);
взбитые сливки (для украшения).
Все компоненты коктейля взбить блендером. Оставить напиток в холодильнике на полчаса, после чего подать, украсив взбитыми сливками.