ср, 16.05.2018
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Время домашних молочных коктейлей: три аппетитных рецепта для вас и детей

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Время, когда хочется постоянно отогреваться горячими чаями или кофе, наконец прошло, и теперь настала пора прохладительных напитков. Мы хотим предложить вам сделать для себя и деток эти три молочных коктейля, которые и освежат, и зарядят витаминами. К тому же, это безумно вкусно!

Освежающий арбузный коктейль

Вам понадобятся:

500 г сливочного пломбира;

200 г арбузной мякоти;

200 г сливок или жирного молока;

3 свежих яблока;

4 киви;

взбитые сливки (для украшения).

Все ингредиенты очистите от шкурочек, порежьте и вместе со сливками или молоком взбейте блендером. Дайте коктейлю полчаса постоять в холодильнике, а затем разлейте по стаканам и украсьте взбитыми сливками, пишет Ihappymama.ru.

Сладкий шоколадно-банановый

Вам понадобятся:

500 г шоколадного мороженого;

2 плитки молочного шоколада;

200 г сливок или жирного молока;

консервированная вишня по вкусу;

2 банана.

Шоколад нужно растопить на водяной бане и дать ему остыть. В это время размять банан вилочкой в кашу. Мороженое со сливками или молоком взбить блендером и смешать с банановой массой. Отправить в холодильник на полчаса, после чего разложить десерт по стаканам, полить топленым шоколадом и украсить вишнями.

Бодрящий цитрусовый коктейль

Вам понадобятся:

500 г сливочного пломбира;

200 г натурального апельсинового сока;

3 апельсина;

100 г дыни (по желанию);

взбитые сливки (для украшения).

Все компоненты коктейля взбить блендером. Оставить напиток в холодильнике на полчаса, после чего подать, украсив взбитыми сливками.

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