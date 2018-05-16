Время домашних молочных коктейлей: три аппетитных рецепта для вас и детей

Время, когда хочется постоянно отогреваться горячими чаями или кофе, наконец прошло, и теперь настала пора прохладительных напитков. Мы хотим предложить вам сделать для себя и деток эти три молочных коктейля, которые и освежат, и зарядят витаминами. К тому же, это безумно вкусно!