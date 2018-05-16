ср, 16.05.2018
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Паштет на скорую руку из яиц и грецких орехов

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Паштет

ФОТО: Olga Sergeeva / PantherMedia / Olga Sergeeva

Попробуйте сделать этот паштет, и он вам обязательно понравится!

Ингредиенты:

— 5 яиц,

— 100 гр грецких орехов,

— 3 небольшие мелко порезанные и обжаренные до золотистого цвета луковицы,

— 20-40 гр размягченного сливочного масла,

— соль, перец

— жареные белые грибы (по желанию)

Приготовление:

Яйца отварить вкрутую. Лук и грибы обжарить. Взбить все ингредиенты с помощью блендера до воздушного состояния, пишет Leafclover.club.

Ставим в холодильник минут на 30. Подавайте либо на тарталетках либо с хлебцами.

Приятного аппетита!

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