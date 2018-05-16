Паштет на скорую руку из яиц и грецких орехов
16 мая 2018 г., 19:07
Попробуйте сделать этот паштет, и он вам обязательно понравится!
Ингредиенты:
— 5 яиц,
— 100 гр грецких орехов,
— 3 небольшие мелко порезанные и обжаренные до золотистого цвета луковицы,
— 20-40 гр размягченного сливочного масла,
— соль, перец
— жареные белые грибы (по желанию)
Приготовление:
Яйца отварить вкрутую. Лук и грибы обжарить. Взбить все ингредиенты с помощью блендера до воздушного состояния, пишет Leafclover.club.
Ставим в холодильник минут на 30. Подавайте либо на тарталетках либо с хлебцами.
Приятного аппетита!