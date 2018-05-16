Этот отец может успокоить плачущего ребенка за считанные секунды: смотрите, как он это делает

Недавно в британском издании The Sun появилась статья о Дэниеле Айзмане – отце из Сан-Диего, который придумал простой способ успокоить свою новорожденную дочку. И его метод действительно работает, если судить по видео, опубликованном им в Facebook.
В этом видеоролике Дэниел, наклонившись к уху плачущего ребенка, произносит протяжный звук «Ом», который в считанные секунды заставляет малышку успокоиться и, похоже, даже заснуть, передает Goodhouse.ru.
Эта трогательная сцена между отцом и дочкой в одном лишь Facebook привлекла внимание более 40 миллионов пользователей, собрав сотни восхищенных комментариев.
Как это работает?
Один из пользователей Facebook предположил, что звук, произнесенный папой, «имитирует шум, который ребенок слышит в утробе».
Другой комментатор написал: «Врач-педиатр рассказал мне, что монотонный шум, который издает, к примеру, пылесос, похож на звук биения сердца матери, который слышат малыши, и они его обожают».
И это, действительно, так. Специалисты предполагают, что плод начинает слышать на 24-27 неделе своего внутриутробного развития. Сначала ухо воспринимает только низкочастотные волны.
Самый чистый звук из тех, что окружают ребенка – это стук сердца. Также до него могут доходить шумы из кишечника и легких.
Между 29 и 33 неделями развития плод начинает воспринимать высокочастотные волны, и теперь он может услышать, к примеру, плач ребенка. Будущие мамы говорят, что ребенок активно двигается, когда с ним разговаривают или включают ему музыку.
Результаты исследований подтверждают, что новорожденные узнают мелодии, которые им проигрывали в период их нахождения в утробе.
Так вышло и с Дивайной. По словам Дэниела, его жена, увлекающаяся тибетской медициной, часто напевала звук «Ом», чтобы успокоить своего еще не рожденного ребенка. Отец верит, что именно по этой причине он так приятен его дочке сейчас.