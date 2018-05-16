Этот отец может успокоить плачущего ребенка за считанные секунды: смотрите, как он это делает

В этом видеоролике Дэниел, наклонившись к уху плачущего ребенка, произносит протяжный звук «Ом», который в считанные секунды заставляет малышку успокоиться и, похоже, даже заснуть, передает Goodhouse.ru.

Эта трогательная сцена между отцом и дочкой в одном лишь Facebook привлекла внимание более 40 миллионов пользователей, собрав сотни восхищенных комментариев.

Как это работает?

Один из пользователей Facebook предположил, что звук, произнесенный папой, «имитирует шум, который ребенок слышит в утробе».

Другой комментатор написал: «Врач-педиатр рассказал мне, что монотонный шум, который издает, к примеру, пылесос, похож на звук биения сердца матери, который слышат малыши, и они его обожают».

И это, действительно, так. Специалисты предполагают, что плод начинает слышать на 24-27 неделе своего внутриутробного развития. Сначала ухо воспринимает только низкочастотные волны.

Самый чистый звук из тех, что окружают ребенка – это стук сердца. Также до него могут доходить шумы из кишечника и легких.

Между 29 и 33 неделями развития плод начинает воспринимать высокочастотные волны, и теперь он может услышать, к примеру, плач ребенка. Будущие мамы говорят, что ребенок активно двигается, когда с ним разговаривают или включают ему музыку.

Результаты исследований подтверждают, что новорожденные узнают мелодии, которые им проигрывали в период их нахождения в утробе.