Оральные контрацепитвы вызывают депрессии и делают женщин умнее

После того, как в 1960-е годы в клиническую практику вошли оральные контрацептивы, это изменило личную жизнь женщин. Представительницы прекрасного пола смогли, наконец, отделить секс ради удовольствий от секса ради продолжения рода, что повысило уровень удовлетворения от жизни. Статистика показывает, что сегодня более 100 миллионов женщин в разных странах мира регулярно используют оральные контрацептивы для предотвращения незапланированной беременности или контроля симптомов менструации. Однако у этих таблеток и других гормональных контрацептивов имеются свои побочные эффекты. Обычно внимание заостряется на физиологических побочках, хотя самой частой причиной, по которой женщина отказывается от оральных контрацептивов, являются проблемы с психикой.

МедикФорум напоминает, что депрессия считается наиболее распространенной болезнью психики, причем от нее страдает в два раза больше женщин, чем мужчин. Статистика показывает, что с симптомами депрессии сталкиваются 25% женщин в какой-то момент своей жизни. Немногие из них знают о том, что определенные гормональные контрацептивы увеличивают риск депрессий. В частности, опасность представляют таблетки с большим количеством прогестерона и меньшим количеством эстрогенов, при приеме которых вероятности депрессий может вырасти в два раза.