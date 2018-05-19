Женщинам с поликистозом яичников помогут забеременеть

Гормональный дисбаланс, судя по всему, вызывает синдром поликистоза яичников, как полагают исследователи из Французского национального института здравоохранения и медицинских исследований (Inserm). Однако распространенный лекарственный препарат, применяемый для экстракорпорального оплодотворения, может обратить вспять симптомы неприятной болезни. Французские ученые создали новую теорию о том, что синдром поликистоза яичников развивается ещё в тот момент, когда женщина находится в утробе матери. Это теория позволит лучше лечить данное расстройство, с которым сталкиваются 20% всех представительниц прекрасного пола, пишет Medikforum.ru.

Синдром поликистоза яичников является неизлечимым, но, по мнению французских ученых, он вызывается чрезмерным воздействием антимюллерова гормона. Когда лабораторных мышей, ожидающих рождения потомства, подвергли высокому уровню данного гормона, у появившихся на свет самок впоследствии чаще отмечались симптомы поликистоза яичников. Когда же ученые использовали лекарство для ЭКО цетрореликс, то негативную тенденцию удалось обратить вспять. МедикФорум напоминает, что у беременных с данным синдромом на 30% более высокий уровень антимюллерова гормона, по сравнению с нормой. Следовательно, данное расстройство может передаваться от матери к дочери еще до ее рождения.