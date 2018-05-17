Эксперты по фитнесу рассказали, как заполучить плоский живот без спортзала

Стремительно приближающееся лето заставляет многих критически оценивать собственную фигуру. Можно ли стать более подтянутым к пляжному сезону, если времени на спортзал нет? Специалисты на этот вопрос отвечают утвердительно.

По словам фитнес-тренера Елены Титовой, существует вид физических нагрузок без активного движения – так называемая изометрическая гимнастика. Такая гимнастика позволяет держать мышцы в тонусе даже не посещая спортзал, пишет Medikforum.ru.

«Вдохните, максимально втянув живот, и сосчитайте до 30, - затем выдохните. Повторите 20-30 раз. Если проделывать эту манипуляцию минимум 5-7 раз в день, этого будет достаточно, чтобы привести мускулы в тонус, устроив своему телу небольшую тренировку», - рассказала Елена Титова в интервью КП.

Другой эксперт, ортопед-травматолог Сергей Горячев, посоветовал всегда следить за осанкой. Неправильная осанка, по словам врача, ослабляет мышцы спины и косые мышцы живота, делая фигуру менее спортивной.

«Каждый день выполняйте следующее упражнение: каждый раз, когда увидите зеркало, распрямляйте плечи, поднимайте подбородок, вытягивайте шею вверх и несите свою спину прямо и гордо», - поделился советом специалист.

Кроме того, для подтянутого тела очень полезно пить зеленый чай. Этот напиток отличается мочегонным действием, что «подсушивает» ткани и делает живот менее рыхлым.