Как предотвратить сечение волос? Рекомендации и рецепты

Кто помнит рекламу, в которой вопрошается «Ножницы или Gliss Cur?» и понимает все тонкости ухода за волосами, лишь иронично усмехнется- без варианта «ножницы» ну никак не обойтись.
Как предупредить сечение кончиков?
Регулярное подрезание кончиков, а именно, раз в месяц- одно из обязательных условий предотвращения сечения волос. И оно далеко не единственное, пишет Medikforum.ru.
Чтобы предупредить секущиеся волосы, нужно точно знать, что сечению волос по всей длине или кончиков способствует. И, соответственно, действовать от противного, а также взять на вооружение некоторые рекомендации.
Заколки из металла, шпильки, слишком тугие резинки, особенно с инкрустацией, могут быть опасны для волос. Украшать прическу такими аксессуарами следует лишь в исключительных случаях, а в идеале заменить их на матерчатые, силиконовые, из пластика, ПВХ, дерева.
Как защитить волосы на отдыхе?
Сечению волос способствует прямое солнечное воздействие. А морская вода лишь усугубит ситуацию.
Поэтому в поездку на море следует взять Пантенол- обычное средство от ожогов. Для ухода за волосами приемлем Пантенол и в виде пены, и в виде спрея. Помимо предотвращения сечения средство возымеет и дополнительные ухаживающие эффекты – питание, придание волосам блеска и послушности. Удивительно, но средство можно использовать еще и в качестве… пенки для укладки!
Головной убор не должен плотно охватывать голову.
Частое термическое воздействие: сушка феном, завивка электрощипцами или на термобигуди, выпрямление посредством утюжка и др.
Как сушить волосы?
Сушить волосы естественным образом, а использование средств для завивки или выпрямления свести к минимуму. Но чем плоха завивка по старинке, на тряпочки?
Также дело может быть и в расческе, если она изготовлена из металла или просто старая или же в небрежном расчесывании.
Самая полезная для волос, расческа или массажная щетка- из дерева. А волосы следует расчесывать от кончиков, постепенно увеличивая высоту. При расчесывании сразу от корней, кончики чаще всего не захватываются вовсе.
Вредно и нтенсивное трение полотенцем и расчесывание мокрых волос. Сколько ни предупреждай о вреде подобных «процедур», а всегда находятся охотницы до них. Ну не нужно их трогать. Пусть себе сохнут!
И еще. Если волосы все же сильно секутся, предпочтительно сделать короткую стрижку и начать качественный уход с нуля. Волосы- элемент растущий, да и пусть они будут короткими, но в хорошем состоянии, нежели напоминать кустарник в пустыне.