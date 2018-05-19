Как предотвратить сечение волос? Рекомендации и рецепты

Как предупредить сечение кончиков?

Регулярное подрезание кончиков, а именно, раз в месяц- одно из обязательных условий предотвращения сечения волос. И оно далеко не единственное, пишет Medikforum.ru.

Чтобы предупредить секущиеся волосы, нужно точно знать, что сечению волос по всей длине или кончиков способствует. И, соответственно, действовать от противного, а также взять на вооружение некоторые рекомендации.

Заколки из металла, шпильки, слишком тугие резинки, особенно с инкрустацией, могут быть опасны для волос. Украшать прическу такими аксессуарами следует лишь в исключительных случаях, а в идеале заменить их на матерчатые, силиконовые, из пластика, ПВХ, дерева.

Как защитить волосы на отдыхе?

Сечению волос способствует прямое солнечное воздействие. А морская вода лишь усугубит ситуацию.

Поэтому в поездку на море следует взять Пантенол- обычное средство от ожогов. Для ухода за волосами приемлем Пантенол и в виде пены, и в виде спрея. Помимо предотвращения сечения средство возымеет и дополнительные ухаживающие эффекты – питание, придание волосам блеска и послушности. Удивительно, но средство можно использовать еще и в качестве… пенки для укладки!

Головной убор не должен плотно охватывать голову.

Частое термическое воздействие: сушка феном, завивка электрощипцами или на термобигуди, выпрямление посредством утюжка и др.

Как сушить волосы?

Сушить волосы естественным образом, а использование средств для завивки или выпрямления свести к минимуму. Но чем плоха завивка по старинке, на тряпочки?

Также дело может быть и в расческе, если она изготовлена из металла или просто старая или же в небрежном расчесывании.

Самая полезная для волос, расческа или массажная щетка- из дерева. А волосы следует расчесывать от кончиков, постепенно увеличивая высоту. При расчесывании сразу от корней, кончики чаще всего не захватываются вовсе.

Вредно и нтенсивное трение полотенцем и расчесывание мокрых волос. Сколько ни предупреждай о вреде подобных «процедур», а всегда находятся охотницы до них. Ну не нужно их трогать. Пусть себе сохнут!