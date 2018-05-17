Рэпер Flo Rida отказался от сына с редким заболеванием, назвав его отродьем

Репер Flo Rida отказывается от встреч со своим полуторагодовалым сыном, который страдает редким расстройством головного мозга, и называет его "дьявольским отродьем". Мать малыша, 34-летняя Алексис Адамс, рассказала, что музыкант сначала отрицал, что Зоар — его сын, и даже повернулся к нему спиной, когда его привели в медицинский центр для теста на отцовство, сообщает Daily Mail.

Тест ДНК показал, что репер Трамар Лакель Диллард на 99,9% является отцом ребёнка. Поэтому он взял на себя все медицинские расходы, необходимые мальчику, а также каждый месяц оказывает ему финансовую поддержку. Однако сумму выплат гораздо меньше той, что была назначена судом, и не всегда выплачивается вовремя. К тому же Алексис считает, что музыкант лишь хочет забыть про сына, не поддерживая его морально, пишет Life.ru.

Врачи диагностировали у Зоара гидроцефалию — неврологическое заболевание, при котором спинномозговая жидкость накапливается в полостях головного мозга. Среди симптомов — сильно увеличенный размер головы, тошнота, рвота и проблемы со зрением. В прошлом месяце мальчик перенёс операцию, но отец не написал, не позвонил ему.

«Я нахожу это странным, потому что Flo Rida всегда участвует в благотворительных мероприятиях, имеющих отношение к детям. Быть матерью-одиночкой, ходить на приём к врачу и не знать, что ещё может понадобиться вашему сыну, это разбивает сердце», - говорит Алексис.

Алексис познакомилась с рэпером, состояние которое оценивается в $30 млн, в 2015 году. Между ними были свободные отношения, пока в 2016 году девушка не узнала о том, что беременна. Тогда Flo Rida прекратил их роман и сказал, что необходимо сделать аборт.