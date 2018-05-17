Восемь привычных вещей, которые могут спровоцировать выкидыш

Беременность — пожалуй, самый ответственный период в жизни любой женщины. Первый триместр является наиболее важным для малыша, ведь именно в это время формируются органы плода. Главная задача будущей матери на раннем сроке беременности и на протяжении всех девяти месяцев — проработать свой пищевой рацион, установить гармонию с окружающим миром и соблюдать здоровый образ жизни. Помимо очевидных табу в виде курения, алкоголя, фастфуда и прочего, существуют и другие ограничения, о которых необходимо знать женщинам.
Согласно статистике, 15-20% всех беременностей заканчиваются выкидышами. Большая их часть приходится на первый триместр, нередко даже в период, когда женщина еще и не подозревает о своем «интересном» положении. Чтобы избежать различных ситуаций, когда что-то может пойти не так, следует четко знать, от каких привычек беременным следует отказаться, пишет Fabiosa.ru.
Сегодня мы расскажем вам, какие восемь привычных вещей могут спровоцировать выкидыш.
1. Бытовая химия
Большинству из нас ежедневно приходится иметь дело с вещами, которые могут негативно сказаться на состоянии здоровья. Все, чего касается будущая мама и чем она дышит, может попасть в кровоток и повлиять на плод.
Химические продукты, с которыми следует быть особенно осторожной:
Удобрения, инсектициды, гербициды и другие токсичные средства для сада и огорода.
Пятновыводители, аэрозольные освежители воздуха, химические средства для чистки духовки и прочее.
Краска, содержащая свинец, а также скипидар и лак.
Настоятельно рекомендуем вам в период беременности избегать использования перечисленных веществ или, по крайней мере, хорошо проветривать после них помещения.
2. Парки аттракционов
Катание на аттракционах во время беременности может стать крайне рискованным времяпрепровождением. Дело в том, что резкое падение и постоянные перепады высоты могут спровоцировать преждевременные роды. Поэтому данное развлечение лучше отложить до рождения малыша.
3. Некоторые сорта сыров
Непастеризованный сыр может вызвать листериоз — природно-очаговое инфекционное заболевание животных и людей, которое поражает центральную нервную систему и репродуктивные органы. Нередко данная болезнь может протекать бессимптомно, однако она также способна спровоцировать выкидыш.
4. Солярий
На протяжении всего срока беременности организм женщины активно производит меланин, что в некоторых случаях даже приводит к появлению пигментных пятен на разных участках тела. Под действием ламп солярия этих пятен на коже становится больше. Кроме того, УФ-лучи способны усилить выработку в организме женщины гормонов надпочечников, щитовидной железы, а также мужских гормонов, тем самым спровоцировать угрозу прерывания и другие осложнения беременности. Таким образом, на время вынашивания ребенка от посещения солярия лучше воздержаться.
5. Средства для ухода за кожей и волосами
В период беременности следует крайне осторожно подходить к выбору средств для ухода за волосами и кожей. Использование химических продуктов в это время может вызвать высыпания, аллергические реакции и другие осложнения. Средства для укладки, завивки, окрашивания, выпрямления и обесцвечивания волос содержат токсичные вещества, влияющие на состояние здоровья беременной женщины и будущего ребенка. Химикаты, входящие в их состав, могут проникнуть через фетоплацентарный барьер и нанести ущерб развитию плода. Если вы работаете в салоне красоты, настоятельно рекомендуем вам ограничить работу с химическими веществами, использовать перчатки, чаще делать перерывы и хорошо проветривать помещение.
6. Домашние животные
Сами по себе питомцы не являются угрозой для беременных женщин, однако меры предосторожности при контакте с ними не помешают. Так, через фекалии кошки вы можете подхватить инфекционное заболевание токсоплазмоз, которое крайне опасно для плода при заражении на раннем сроке беременности. Рекомендуем вам обследовать животное в ветеринарной клинике и поручить уборку лотка другому члену семьи.
Экскременты амфибий и рептилий в свою очередь могут стать причиной заражения бактериями сальмонеллы, причем здоровье ребенка будет подвержено риску даже после родов — из-за слабой иммунной системы. Лучшее решение — отказаться от любых рептилий до тех пор, пока малышу не исполнится 5 лет.
7. Лекарства
Беременность может сопровождаться множеством недомоганий и малоприятных симптомов — боли в спине, мигрень, тошнота. Однако в период вынашивания плода не стоит принимать какие-либо медицинские препараты, даже общедоступные, без предварительной консультации врача. Некоторые из них содержат соединения, опасные для матери и малыша. Кроме того, есть лекарства, которые и вовсе запрещены в течение первых восьми недель гестации, поскольку могут оказать негативное воздействие на формирование у плода сердца, нервной системы и других органов.
8. Рентген и флюорография
Данные исследования противопоказаны будущим мамам, поскольку могут оказать негативное влияние на развитие плода, в частности на его сердце, нервную систему, а также органы дыхания и кроветворения. Особенно опасны рентгеновские лучи во время первого триместра, когда происходит формирование структур головного мозга и всех внутренних органов.
Как уже писалось выше, в период беременности стоит особенно ответственно относиться к выбору своего рациона, организации досуга и использованию даже самых привычных продуктов и средств. Следуя перечисленным рекомендациям и стараясь находиться в гармонии с окружающим миром, этот отрезок вашей жизни не покажется утомительным и изнурительным, а здоровье малыша не будет подвержено риску.