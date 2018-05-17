Восемь привычных вещей, которые могут спровоцировать выкидыш

Согласно статистике, 15-20% всех беременностей заканчиваются выкидышами. Большая их часть приходится на первый триместр, нередко даже в период, когда женщина еще и не подозревает о своем «интересном» положении. Чтобы избежать различных ситуаций, когда что-то может пойти не так, следует четко знать, от каких привычек беременным следует отказаться, пишет Fabiosa.ru.

Сегодня мы расскажем вам, какие восемь привычных вещей могут спровоцировать выкидыш.

1. Бытовая химия

Большинству из нас ежедневно приходится иметь дело с вещами, которые могут негативно сказаться на состоянии здоровья. Все, чего касается будущая мама и чем она дышит, может попасть в кровоток и повлиять на плод.

Химические продукты, с которыми следует быть особенно осторожной:

Удобрения, инсектициды, гербициды и другие токсичные средства для сада и огорода.

Пятновыводители, аэрозольные освежители воздуха, химические средства для чистки духовки и прочее.

Краска, содержащая свинец, а также скипидар и лак.

Настоятельно рекомендуем вам в период беременности избегать использования перечисленных веществ или, по крайней мере, хорошо проветривать после них помещения.

2. Парки аттракционов

Катание на аттракционах во время беременности может стать крайне рискованным времяпрепровождением. Дело в том, что резкое падение и постоянные перепады высоты могут спровоцировать преждевременные роды. Поэтому данное развлечение лучше отложить до рождения малыша.

3. Некоторые сорта сыров

Непастеризованный сыр может вызвать листериоз — природно-очаговое инфекционное заболевание животных и людей, которое поражает центральную нервную систему и репродуктивные органы. Нередко данная болезнь может протекать бессимптомно, однако она также способна спровоцировать выкидыш.

4. Солярий

На протяжении всего срока беременности организм женщины активно производит меланин, что в некоторых случаях даже приводит к появлению пигментных пятен на разных участках тела. Под действием ламп солярия этих пятен на коже становится больше. Кроме того, УФ-лучи способны усилить выработку в организме женщины гормонов надпочечников, щитовидной железы, а также мужских гормонов, тем самым спровоцировать угрозу прерывания и другие осложнения беременности. Таким образом, на время вынашивания ребенка от посещения солярия лучше воздержаться.

5. Средства для ухода за кожей и волосами

В период беременности следует крайне осторожно подходить к выбору средств для ухода за волосами и кожей. Использование химических продуктов в это время может вызвать высыпания, аллергические реакции и другие осложнения. Средства для укладки, завивки, окрашивания, выпрямления и обесцвечивания волос содержат токсичные вещества, влияющие на состояние здоровья беременной женщины и будущего ребенка. Химикаты, входящие в их состав, могут проникнуть через фетоплацентарный барьер и нанести ущерб развитию плода. Если вы работаете в салоне красоты, настоятельно рекомендуем вам ограничить работу с химическими веществами, использовать перчатки, чаще делать перерывы и хорошо проветривать помещение.

6. Домашние животные