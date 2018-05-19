сб, 19.05.2018
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Рецепт: простой и вкусный банановый чизкейк

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Обычно чизкейк (в дословном переводе с английского означает «сырный пирог») готовится из нежных сливочных сыров с добавлением фруктов, шоколада или любых других желаемых ингредиентов. Типичный чизкейк отличается не только изумительным вкусом, но и воздушностью вкуса, благодаря которой такой пирог «тает во рту».

Приводимый ниже рецепт чизкейка потребует в качестве основных ингредиентов только творог и банан, однако на вкусе и воздушности это нисколечко не скажется. Такой чизкейк получится таким же изумительно нежным, тающим во рту, а главное куда более дешёвым, поскольку творог стоит гораздо меньше, нежели, к примеру, сыр маскарпоне, наиболее часто используемый в приготовлении сырного пирога, пишет Uspeh.club.

Ингредиенты:

обезжиренный мягкий творог – 200 грамм;

яйцо – 1 штука;

спелые, можно даже чуть перезрелые бананы – 5 штук;

сахар – 4 столовые ложки;

мука – 2 столовые ложки.

Приготовление творожно-бананового чизкейка:

Бананы измельчаются в пюре (удобнее всего это сделать при помощи блендера, но можно и просто размять в ступке).

В творог добавляется мука и яйцо, после чего вымешать до образования однородной массы.

Смешать вместе творожную и банановую массы, после чего выложить получившееся «тесто» в формочку для выпекания.

Выпекать чизкейк 20 минут в духовке при температуре 180°C. Признаком готовности станет образование румяной корочки.

Готовый чизкейк можно украсить сверху взбитыми сливками или полить любым сладким соусом (шоколадным, карамельным и т.д.).

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