Врачи, наконец-то, поняли, что вызывает синдром поликистозных яичников

IFL Science рассказывает об исследовании, результаты которого были опубликованы в «Nature Medicine», которое наконец-то проливает свет на природу этого заболевания.

Ученые выяснили, что его появление может быть вызвано гормональным дисбалансом, возникшим еще до рождения ребенка. Открытие также помогло вылечить самок мышей с подобным недугом. Теперь авторы работы намерены провести клинические испытания, пишет Lifter.com.ua.

СПКЯ хорошо изучен. Для него характерны высокий уровень тестостерона («мужского» гормона), одно или несколько кистозных образований в яичниках, скачки менструальных циклов. Между тем долгое время специалисты не понимали причины возникновения такого недуга.

«Безусловно, СПКЯ — наиболее распространенное гормональное расстройство, влияющее на женщин репродуктивного возраста, но ему уделялось недостаточное внимание», — говорит Роберт Норман из Аделаидского университета (Австралия).

Он не участвовал в исследовании, однако также занимается изучением этой проблемы.

На сегодняшний день существуют различные методики лечения женщин с СПКЯ, которые желают забеременеть. Однако успешность таких процедур не превышает 30% в течение пяти менструальных циклов.

Недавно же Паоло Джакобини и его коллеги из Национального института здоровья и медицинского исследования Франции обнаружили, что появление синдрома поликистозных яичников может быть спровоцировано еще до рождения, если плод в утробе матери подвергся излишнему воздействию антимюллерова гормона (АМГ). Более того, ученые выяснили, что у беременных женщин с СПКЯ уровень АМГ на 30% выше нормы.

Зная, что синдром может проявляться у разных представительниц одной семьи, ученые задались вопросом: может ли гормональный дисбаланс во время беременности спровоцировать развитие такого же состояние у дочери?

Чтобы проверить эту идею, ученые ввели избыточное количество АМГ в организм беременной мыши.

По мере взросления у женской части потомства стали проявляться характерные признаки синдрома поликистозных яичников, включая позднее половое созревание, нечастую овуляцию, задержки беременности и небольшое потомство.

По всей видимости, чрезмерная доза гормона действительно повлияла на потомство грызунов. Причем произошло это из-за повышенной стимуляции группы клеток мозга, которые повышают уровень тестостерона, считают авторы работы.

Ученым также удалось исправить «ошибку» при помощи цетрореликса — препарата для лечения бесплодия методом ЭКО. Обычно такое средство используется для контроля гормонального фона у женщин. Но после лечения у мышей пропали симптомы синдрома поликистозных яичников.

Теперь авторы работы планируют провести клинические испытания цетрореликса с участием женщин с СПКЯ. Исследователи надеются начать работы до конца 2018 года.

По мнению Джакобини, подобный метод может стать отличным способом восстановления овуляции и в конечном итоге увеличения показателей беременности у таких пациенток.

«Это кардинально новый подход к пониманию синдрома поликистозных яичников, он открывает целый ряд возможностей для дальнейших исследований», — говорит Норман.

Если синдром действительно передается от матери к дочери, а гормоны в этом вопросе играют ключевую роль, то это может объяснить, почему было так трудно определить какую-либо генетическую причину такого недуга, рассуждает Норман.