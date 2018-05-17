Как научить мужчину помогать по дому? Ответ психолога

«Мой вопрос будет насчет ссор. Все люди ругаются и ругаются все по-разному. Мы с парнем ссоримся редко, но, как говорится, метко. Предметом ссоры может послужить невымытая чашка или разбросанные вещи. И чаще всего претензия идет от меня.

Потом я задаю себе вопрос (и в принципе, не первый раз задаю) каким тоном нужно сказать, чтобы это не привело к ссоре? Или в какой момент? Потому что как раз наша проблема в том, что на мое замечание парень реагирует, как спичка. Он моментально выходит из себя и это уже ураган, который не остановить. Спокойно в этот момент поговорить невозможно, пишет Lady.mail.ru.

Я быстро отхожу, а вот ему нужно дня два, чтобы потом можно было что-то обсудить. Причем потом спокойно мы понимаем суть ссоры, и она кажется такой пустяковой. Но плохо, что потом может опять повториться месяца через два по этому же поводу. Как будто все забывается и делается так же снова. Как быть?

Читала, что можно закрыть на это глаза и сделать самой. Да, иногда я сама все убираю и не придаю этому значение, но все же он — взрослый человек и ходить по пятам за ним и все складывать и убирать постоянно — это ненормально (это мое личное мнение, и почему-то в моменты ссоры мне кажется, что оно ошибочно).

Но мое недовольство все же накапливается со временем, что и приводит к ссоре. Дайте, пожалуйста, совет как быть», - пишет читательница портала Lady.mail.ru.

Комментарий психолога:

«Давайте разбираться по порядку. «Закрыть глаза» на небрежность и неряшливость вашего молодого человека у вас не всегда получается. И, видимо, что для самого молодого человека это не является проблемой. Но это является проблемой для вас.

Возможно, такое отношение к организации быта, точнее его дизорганизации, является следствием воспитания в семье. То есть в родительской семье не были сформированы навыки, и, как следствие, нет и привычки убирать за собой в бытовых ситуациях.

Не придавать этому значения достаточно сложно, если вы — человек, привыкший к порядку и чистоте. Если и вы сами не всегда убираете какие-то вещи на место, но требуете это от другого человека, то его реакцию можно понять, так как вы требуете от другого того, что сами не можете сделать. И здесь стоит начать с изменения собственных привычек, а не с привычек другого человека.