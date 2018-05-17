Как научить мужчину помогать по дому? Ответ психолога

Что делать, если предметом ссор становятся грязные чашки и разбросанные вещи? Психолог Надежда Кузьмина помогает найти ответ.
«Мой вопрос будет насчет ссор. Все люди ругаются и ругаются все по-разному. Мы с парнем ссоримся редко, но, как говорится, метко. Предметом ссоры может послужить невымытая чашка или разбросанные вещи. И чаще всего претензия идет от меня.
Потом я задаю себе вопрос (и в принципе, не первый раз задаю) каким тоном нужно сказать, чтобы это не привело к ссоре? Или в какой момент? Потому что как раз наша проблема в том, что на мое замечание парень реагирует, как спичка. Он моментально выходит из себя и это уже ураган, который не остановить. Спокойно в этот момент поговорить невозможно, пишет Lady.mail.ru.
Я быстро отхожу, а вот ему нужно дня два, чтобы потом можно было что-то обсудить. Причем потом спокойно мы понимаем суть ссоры, и она кажется такой пустяковой. Но плохо, что потом может опять повториться месяца через два по этому же поводу. Как будто все забывается и делается так же снова. Как быть?
Читала, что можно закрыть на это глаза и сделать самой. Да, иногда я сама все убираю и не придаю этому значение, но все же он — взрослый человек и ходить по пятам за ним и все складывать и убирать постоянно — это ненормально (это мое личное мнение, и почему-то в моменты ссоры мне кажется, что оно ошибочно).
Но мое недовольство все же накапливается со временем, что и приводит к ссоре. Дайте, пожалуйста, совет как быть», - пишет читательница портала Lady.mail.ru.
Комментарий психолога:
«Давайте разбираться по порядку. «Закрыть глаза» на небрежность и неряшливость вашего молодого человека у вас не всегда получается. И, видимо, что для самого молодого человека это не является проблемой. Но это является проблемой для вас.
Возможно, такое отношение к организации быта, точнее его дизорганизации, является следствием воспитания в семье. То есть в родительской семье не были сформированы навыки, и, как следствие, нет и привычки убирать за собой в бытовых ситуациях.
Не придавать этому значения достаточно сложно, если вы — человек, привыкший к порядку и чистоте. Если и вы сами не всегда убираете какие-то вещи на место, но требуете это от другого человека, то его реакцию можно понять, так как вы требуете от другого того, что сами не можете сделать. И здесь стоит начать с изменения собственных привычек, а не с привычек другого человека.
Нужно понять для себя самой, что помимо неубранной чашки и разбросанных вещей, вызывает у вас такое раздражение, То, что он не слышит ваших просьб, и, как следствие, вы это воспринимаете, как невнимание к себе?
Если это так, то вам стоит с ним об этом поговорить, не доводя ситуацию до скандала. Вы можете объяснить ему, что для вас очень важно, чтобы и он был включен в работу по дому. Мало кому уборка доставляет истинное наслаждение, но забота о чистоте дома — это проявление заботы и уважения к тем, кто в нем живет, и речь не идет об идеальном порядке. Объясните это вашему молодому человеку. Не копите собственное раздражение.
Накапливая его, вы пытаетесь «закрыть крышку с кипящей жидкостью в кастрюле». А, когда психических ресурсов выносить это давление не хватает, не можете сдержаться и делаете ему замечание, которое он воспринимает, как нападение.
Возможно, поэтому он реагирует так эмоционально, как подросток, которого мать пытается заставить убрать в собственной комнате. Не нужно заставлять себя терпеть, доводя ситуацию до крайней точки. Во время скандала или конфликта у большинства людей не получается спокойно поговорить, так как в этот момент обычно людей переполняют собственные эмоции, которые просятся вырваться наружу.
Именно поэтому разговаривать нужно в спокойной обстановке, заранее продумав, что вы ему скажите. Важно здесь донести до вашего молодого человека ваши чувства и попросить быть более внимательным к вашим просьбам. Возможно, он действительно не понимает, что порядок в доме важен для вас. Требовать от него сразу же изменить свои привычки и ожидать, что он будет способен моментально «исправится», не стоит.
Возможно, для этого потребуется время, а возможно, он вообще никогда не сможет поменять свои привычки. В этом случае нужно понять самое главное — вы его изменить не сможете. А также понять, что его поведение лично к вам не имеет никакого отношения. Я не думаю, что он делает это назло вам. Если вам кажется, что он должен измениться, потому что вы друг друга любите, то это необоснованное убеждение.
Возможно, что не только неорганизованность в быту у вас может вызывать раздражение. Тогда необходимо понять, нет ли в ваших отношениях чего-то еще, что вас, например, не устраивает. Если есть, то важно это обсудить.
Из вашего письма я поняла, что вы проговариваете конфликтные ситуации, и в целом оба довольны отношениями, а это самое важное!»