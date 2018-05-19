Не в ущерб качеству: бьюти-средства, на которых можно сэкономить

Увлажняющий крем

Практически все увлажняющие кремы работают исключительно на поверхности кожи, для более глубокого воздействия для нас придумали сыворотки и мезотерапию. Так что совсем не важно, какой крем использовать для базового увлажнения, зато ты всегда можешь смешать его с более концентрированным средством (к примеру, с бустером), если хочешь основательно поухаживать за лицом, пишет Lady.mail.ru.

Тушь для ресниц

Как бы нам ни хотелось верить в обратное, ни одна дорогая тушь не воссоздаст на ресницах эффект густых и идеально разделенных накладных пучков из рекламы (да-да, моделям в роликах как раз их и приклеивают). Кроме того, любую тушь рекомендуется менять раз в три месяца, что само по себе недешевое удовольствие. Если так и не смогла приручить накладные ресницы, а спецэффектов очень хочется, попробуй сделать ламинирование или наращивание, а на тушь можно не тратиться.

Мицеллярная вода

Напомним тебе, что мицеллярная вода — это только один из этапов очищения. Благодаря своему составу она растворяет косметику и помогает быстро и без разводов снять ее с лица. Причем основа такого средства — те самые мицеллы, удаляющие грязь с кожи. Скорее всего, в разных банках они не отличаются.

Хайлайтер

Ты, наверное, и сама заметила, что средства с шиммером чуть сложнее смыть, чем матовые текстуры. Поэтому даже бюджетный хайлайтер к концу дня не исчезнет с лица полностью. Понятное дело, к вечеру он не будет сиять так же ярко, как утром, и эффект придется освежить, но в целом нет ни одной веской причины переплачивать за хайлайтер.

Скульптор