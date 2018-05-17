Как отучить ребенка засыпать на груди и сохранить лактацию

Почему ребенок часто требует грудь ночью

Пока младенец не ест твердую пищу, ему нужны частые кормления и днем, и ночью. Ребенок просит грудь, чтобы утолить голод, если испытывает тревогу или нуждается в эмоциональном контакте с матерью. После полугода дети часто просыпаются по ночам, если у них режутся зубы, что-то болит, им жарко или холодно, хочется в туалет и так далее, пишет Deti.mail.ru.

Если же полугодовалый ребенок здоров, не голоден, его ничего не беспокоит, но он все равно просыпается каждые 40-90 минут по ночам, то, скорее всего, он ассоциирует сон и кормление.

Сон по своей структуре состоит из циклов с моментами краткого пробуждения. Получается, что ребенок постоянно просит грудь, чтобы снова уснуть.

Раздражение от бессонных ночей так велико, что многие матери решают резко убрать «источник всех бед» – грудное вскармливание. Но проблема частых ночных пробуждений остается. Вместо груди малыша пытаются укачивать, предлагают ему бутылочку, то есть просто меняют одну ассоциацию со сном на другую.

Сон без кормлений: разделяем и властвуем

Если лактация налажена, а ребенок набирает вес в соответствии с возрастными нормами, то вполне можно научить его засыпать самостоятельно, продолжая кормить грудью столько, сколько мать сама захочет.

Как это сделать? Разделите по времени процесс кормления и момент отхода ко сну.

Покормить грудью можно за 15-30 минут до засыпания. А вот кормления под утро (в 5-8 часов утра) важно сохранить, пока ребенку не исполнился год.

Днем, если ребенок не сильно расстроился, не предлагайте ему для успокоения грудь. Вместо этого пожалейте его, обнимите, возьмите на руки, погладьте, поваляйтесь вместе на кровати.

Вечером проводите как можно больше времени с малышом. Физический контакт и близость успокаивают ребенка. Много внимания днем – спокойнее сон ночью.

Во многих семьях, особенно с несколькими детьми, можно пробовать сменить того, кто укладывает спать. Например, мать кормит малыша грудью, а потом папа или бабушка поют ему песенку, читают сказку, помогают уснуть. Шансы на успех выше, если есть четкий режим и ритуал перед сном.

Можно использовать мягкую методику обучения самостоятельному засыпанию. Мать кормит малыша перед сном, а потом предлагает послушать сказку или колыбельную, делает массаж. Нужно найти то, что нравится ребенку и успокаивает его.

Важно не кормить и развлекать одновременно. Если малыш снова попросит грудь – прервитесь, покормите его, а потом продолжайте ритуал укладывания уже без груди.

Через некоторое время ребенок сможет иногда сам засыпать без груди. А когда получится стабильно кормить его по чуть-чуть и потом успокаивать другим способом, можно «забыть» дать грудь и сразу перейти к колыбельной или поглаживанию по спинке.

Если младенец заснул на груди раньше, чем вы успели его уложить и спеть колыбельную, не расстраивайтесь. Этот день идет в копилку опыта и наблюдения за привычками вашего малыша. На следующий день можно начать процесс укладывания на 15 минут раньше. А ребенка, который хорошо понимает речь, предупредите, что после еды будет кое-что интересное, и напоминайте ему об этом в процессе.

Возраст имеет значение

Теоретически разделить процессы кормления и сна можно почти в любом возрасте. На практике важно учитывать индивидуальные особенности малыша и матери.

Если ребенок в возрасте до полугода вдруг сам уснул без груди, постарайтесь закрепить это начинание. После шести месяцев рекомендуется практиковать разные способы укладывания, особенно если мать готовится выходить на работу.