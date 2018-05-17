«Да, я толстая. И вот как мне живется»

Мне стыдно за это. Похоже, я скопидом.

Иногда во время похода в супермаркет я опускаю глаза в пол и думаю только об одном: «Кому я все это покупаю?». Мне приходится себя одергивать — я закупаюсь не на целую семью, а всего лишь на себя одну.

Мне грустно от того, что чувство комфорта мне дарит еда, а не что-то другое в этом мире. Такие странные отношения с едой — это признак одиночества.

Каждый день я трачу по 2−3 часа на дорогу на работу и домой. Я сижу в машине, выхожу из нее и «пересаживаюсь» в офисное кресло, в котором провожу остаток дня. Я бы не хотела знать, сколько шагов в день я делаю, потому что подозреваю, что их меньше сотни. И тот факт, что я много ем, вдобавок к моему остеоартриту и другим проблемам со здоровьем, совсем не помогает мне. Это лишь увеличивает нагрузку на суставы.

Я как-то услышала фразу: «Копаю себе могилу ложкой». Раньше я плавала, но перестала. Когда-то я была меньшего размера, даже стройной. Где-то в подростковом возрасте у меня были сложные отношения с едой. Мама не хотела, чтобы мы с сестрами растолстели так же, как она сама. Это будто стало каким-то самосбывающимся пророчеством.

«Просто сбрось вес», — слышу я часто от своих родственников, друзей, коллег, докторов…Это не китайская грамота, я понимаю. Потребляй меньше калорий, сжигай больше… Но это же предполагает какие-то усилия, не так ли? То есть я должна себя мотивировать и упорно заниматься. Бывает, что мне начинает казаться, что я на это способна. А иногда мне кажется, что не могу. Если честно, мне все равно. Почему я просто не могу принять себя такой, какая я есть?

Люди постоянно осуждают меня. Наверное, дело в страхе. Они проецируют свои страхи на меня, потому что я — отражение того, кем они могут в теории стать. Они повторяют себе, что они себя контролируют, что они разумны, что ни при каких обстоятельствах они не достигнут таких размеров, как я.

Но позвольте мне вам кое-что рассказать: когда-то я была такой, как вы, а вы всегда можете стать такими, как я. Иногда мне действительно кажется, что полнота — это красиво. Тогда я просто любуюсь своим отражением в зеркале.

Мой вес также может давать мне силу. Я могу войти в комнату и почувствовать себя сильной настолько, что если кто-то скажет мне нечто плохое, оно просто от меня отскочит. Я к такому нечувствительна. Иногда я вижу жир своей броней, а иногда он становится моей завесой от окружающего мира.

Мой мир полон противоречий, но я никого в этом не виню. Единственный, кто несет за это ответственность, — я сама. И несмотря ни на что, я свой вес не принимаю. Я не была рождена такой.

Если я приму себя такой, это будет значить, что я сдалась. А я сдаваться не хочу.