Рваные джинсы оказались опасными для кожи

«Не стоит сидеть на солнце больше двух часов в рваных джинсах. Сегодня я получила урок», — поделилась пользовательница Twitter.

«Лучший совет — не стоит закатывать рваные джинсы и потом проводить под солнцем два часа, как это сделала моя сестра», — рассказала другая, передает Lenta.ru.

«Не носите рваные джинсы в солнечную погоду. О господи», — порекомендовала третья.

«Заметка для себя: не носить рваные джинсы, когда светит солнце», — присоединилась еще одна пострадавшая.

В мае американский бренд-производитель одежды Carmar представил Extreme cut out jeans («джинсы с экстремальными вырезами»). В этой модели ноги остаются полностью обнаженными, так как передняя и задняя поверхности штанов отсутствуют. Дизайнеры оставили только верхнюю часть брюк с поясом, пуговицей, молнией и карманами, а также контуры штанин — боковые швы и тонкие полоски ткани на коленях.

top tip- don't roll ur ripped jeans up nd then sit in the sun for two hours like my sister did:// pic.twitter.com/AzjthjSvWK — jess💃🏽 (@jesskhan8) July 31, 2017

Don't wear ripped jeans in the sun😶 oh my god😩 pic.twitter.com/8drLEqjQ5j — Erin (@ErinAdie99) June 5, 2016