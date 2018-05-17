чт, 17.05.2018
«Женщины, не надо терпеть. Будьте счастливы и свободны в своем выборе». Яна Каск
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  • Фото: вот как работают мировые топ-модели

Фото: вот как работают мировые топ-модели

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Мировая модель Алессандра Амбросио стала рекламным лицом бренда пляжной одежды Lascana. Совсем недавно она снялась в рекламной фотосессии бренда.

37-летняя модель, мать двоих детей Алессандра Амбросио призналась в интервью, что рада сотрудничать с Lascana, так как они поддерживают женщин и их права. Сама модель в марте закончила десятилетние отношения со своим женихом, пишет Sobranna.ee.

«Я считаю, что мы учимся на своем опыте, - говорит модель. – Конечно, я тоже неправильно поступала, но это все дает мне понять, кем я хочу стать. В моей жизни есть вещи, которые я не хотела бы повторять. Мы все просто люди, которые делают ошибки. Надо учиться на своих ошибках, они нас закаляют».

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