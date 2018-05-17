Восемь советов от адвокатов по разводам о том, как расторгнуть брак легко, изящно и выгодно

Также нужно провести оценку собственности, и желательно до того, как вы пойдете разными дорогами. Как правило, при разводе практически любое имущество становится предметом споров, и супругам еще сложнее рассчитывать на его честный раздел, если им неизвестна даже сумма вопроса. Разумным решением будет нанять специалиста в этой области.

4. Имейте в виду, что самый дорогой адвокат не всегда самый лучший

К выбору своего адвоката нужно подойти с особой осторожностью и умом, поскольку именно он может задать тон всему бракоразводному процессу. Помните, что он должен не только быть опытным профессионалом, но и стать вашим другом на время всего дела. Если точнее, подразумевается, что хороший адвокат должен не только советовать вам, что делать, но и прислушиваться к вашему мнению, уважать вашу позицию в переговорах. Поэтому высокая планка почасовой оплаты вовсе не гарант того, что специалист будет учитывать каждое ваше желание.

Кроме того, не стесняйтесь воспользоваться преимуществами бесплатной юридической консультации. Многие юристы предоставляют такую возможность, и это позволяет присмотреться сразу к нескольким вариантам, что делает вероятность правильного выбора еще выше.

5. Не позволяйте эмоциям руководить вашими финансовыми решениями

Зачастую люди хотят выместить всю свою боль и обиду на своих бывших, но нельзя допускать, чтобы эмоции мешали делу. В конечном итоге ваш гнев может нанести ущерб вашим собственным финансам. Не стоит устраивать скандал из-за какого-нибудь кофейного столика за $ 100, который купил ваш супруг. Но также не стоит гордо отказываться от всего, что было нажито совместным трудом, якобы из-за чувства собственного достоинства.

Как только вы решите подать на развод, нужно освободить свое сердце и голову от тревоги и злости и отнестись к процессу максимально спокойно и по-деловому. Сделайте все возможное, чтобы отделить эмоции от фактов, перестаньте ненавидеть и сосредоточтесь на справедливом и удовлетворяющем вас результате.

6. Умение приходить к компромиссам будет вашим преимуществом

В чем-то вы выиграете, в чем-то проиграете — это неизбежно. Поэтому стоит отнестись к компромиссам как к способу сделать все проще и поступить более мудро, а не как к проявлению слабохарактерности.

Безусловно, у вас может возникнуть желание бросаться в бой при любом несовпадении взглядов, но если подходить ко всему с холодной головой, вы вовремя поймете, что стоит, а что не стоит ваших времени и сил, и таким образом сэкономите себе кучу нервов и денег на судебные издержки. В качестве бонуса ваша рассудительность и готовность к компромиссам в одном вопросе могут побудить вашего супруга сделать то же самое в другом.

7. Готовьтесь к тому, что раздел имущества — очень сложный процесс

Да, несмотря на возможность сгладить некоторые острые углы, раздел имущества все равно будет процессом энергозатратным. Многие адвокаты шутят, что переговоры о разделе собственности — это отдельный вид искусства. А состоит он из 3 основных ступеней (технически, их больше): сбор данных, их оценка и сам раздел. 2-я ступень обычно самая сложная, так как содержит множество подводных камней. К примеру, с банковским счетом все просто (достаточно посмотреть на баланс), а вот с тем же домом или ценными бумагами проблем будет куда больше.

Возвращаясь к 6-му пункту, у супругов в любой момент есть еще возможность договориться и поделить собственность так, как они считают нужным, просто заключив соглашение о разделе имущества.

8. Выберите подходящую одежду для суда

Этот момент может показаться маловажным, особенно после бесконечной траты денег на адвокатов, финансовых консультантов и оценщиков. Но все же напоследок будет хорошо не поскупиться на свою внешность. Зачем? Все просто: это поможет вам чувствовать себя более уверенно при общении с судьей. Конечно, не стоит наряжаться помпезно, чересчур ярко или сексуально. Лучше отдать предпочтение нейтральным цветам, адекватному количеству аксессуаров и создать околоофисный, презентабельный вид.

Заключение

К сожалению, никаких гарантий 100%-но положительного исхода вам никто дать не сможет.

Иногда даже по-настоящему хорошие люди получают плохие результаты в бракоразводных делах. Поэтому, ожидая победы и настраиваясь на лучший исход, все же стоит морально подготовиться к тому, что все может пойти совсем не так, как вы рассчитывали. Держите это в уме, чтобы не терять самообладания и сосредоточенности.