Летом в Нарва-Йыэсуу пройдет конкурс Miss Baltic Coast: читайте, кто может в нем участвовать!

Как родилась идея конкурса и почему решили провести его в Усть-Нарве?

Я задумала конкурс еще в прошлом году. Мне посчастливилось стать героиней реалити-шоу LIVEstonia, одна из серий которого снималась в Нарва-Йыэсуу. В процессе подготовки к съемкам я изучала историю города и случайно нашла воспоминания Степана Владимировича Рацевича о Гунгербурге – так раньше назывался город. Оказалось, что конкурсы красоты были его неотъемлемой культурной частью! Пляж – тот же, солнце – то же, как тогда, почему бы не восстановить традиции?

Чем Miss Baltic Coast будет отличаться от уже существующих конкурсов?

Обычный формат подобных мероприятий подразумевает две-три недели подготовки финального шоу, а именно – постановка дефиле и сам финал. Как участница, скажу, что такие временные рамки не позволяют девушке раскрыться и показать свои таланты в полной мере. Поэтому в нашем конкурсе подготовка участниц к финальному шоу займет два месяца, в течение которых участниц ждут многочисленные мастер-классы и встречи с профессионалами своего дела, а также спорт, фитнес, уроки актерского мастерства и работа над сценическим образом. Неотъемлемой частью конкурса красоты станут фото- и видеосъемки в разных стилях. Конкурсантки смогут расширить круг своего общения, получить колоссальный опыт и возможность продвижения в индустрии красоты.

Можешь привести пример тех самых мастер-классов?

Да, с удовольствием – я даже программу расскажу! Если следовать хронологическому порядку, то начнем мы с тренинга по повседневному и сценическому макияжу от Марины Поляковой. Девушки все молодые, их естественную красоту нужно уметь показать без лишних слоев косметики, но для съемок образ должен быть ярче. Затем они получат консультацию по правильному и здоровому питанию и поучаствуют в тренировке «Бегай с умом» от Павла Боровкова. Мастер-класс по позированию и подиумной походке девушки получат от победительницы многочисленных конкурсов красоты, по приготовлению суши – от Sushi king, по созданию украшений из живых цветов – от Lilirum. А перед участием в серф-заплыве – мы же на море! – позанимаемся с организаторами движения Sup-surfing.

Кто может принят участие в конкурсе?

Мы приглашаем девушек в возрасте от 16 до 22 лет, которые смогут полноценно участвовать во всех мероприятиях проекта, учитывая территориальный фактор. Перед подачей заявки я рекомендую сесть и хорошенько подумать, готовы ли вы к такому испытанию. Не только поражение, но и победа в таком конкурсе может дать отрицательный эффект. Это определенный вызов, особенно для несформировавшейся личности. Для кого-то повышение самооценки в случае триумфа станет поводом для дальнейшей самореализации, а кому-то позволит лишь задрать повыше нос. Здесь очень важна адекватная группа поддержки, в том числе для того, чтобы регулировать этот ЧСВ-баланс. (ЧСВ – чувство собственной важности, ред.).

Помимо участниц, вы набираете и организаторов. Это платная работа или волонтерская?

Да, наша команда организаторов приглашает в свои ряды молодежь, наполненную свежими идеями, ведь конкурсная площадка – отличная для обмена опытом и оттачивания навыков организатора. Приносите нам себя, свои идеи и мечты, которые хочется воплотить в жизнь, мы вам поможем! А еще набираем «армию красоты»: хореографов, фотографов, спортсменов и прочих активных специалистов, у которых есть желание развиваться и развивать! Работа, конечно, волонтерская. Мне кажется, что в данном случае мотивировать надо не деньгами, а классной возможностью проявить себя, отточить мастерство, пообщаться в конкурсно-курортной суете.

Кто помогает вам сейчас, на подготовительном этапе?