Как понять, что ты лесбиянка или бисексуальна?

Простой поцелуй с другой девушкой ничего не скажет о твоей сексуальной ориентации. Потому что отношения с людьми – это нечто гораздо большее. Если ты, как поет Кэти Перри, kissed a girl and liked it, это не казалось чем-то неправильным, не вызывало отторжения, и ты вспоминаешь об этом с самыми приятными эмоциями, вполне может быть, что ты склонна к женскому роману.