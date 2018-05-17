Как понять, что ты лесбиянка или бисексуальна?

Собственные чувства и эмоции нередко нас смущают. Удивительно, но главный человек, которого мы узнаем всю свою жизнь – это мы сами. И можно ли до конца разгадать эту загадку? Для меня самой тема этой статьи очень актуальна. Что означает мой интерес к собственному полу, мои сны и фантазии? Кто-то определяется со своей ориентацией еще в детском возрасте, а кто-то всю жизнь сомневается, пробует, решает, передумывает. Давай попробуем разобраться, пишет Lady.tochka.net.

Сомнения – это нормально.

Возможно, у тебя уже были отношения с парнями, и вот теперь ты увлеклась девушкой. Естественно, тебе трудно понять, что происходит. Не волнуйся, большинство лесбиянок хотя бы раз в жизни встречались с мужчиной, а бисексуальные девушки и подавно. Это нормальный процесс познания себя, ведь не попробуешь – не узнаешь.

Прислушайся к себе.

Простой поцелуй с другой девушкой ничего не скажет о твоей сексуальной ориентации. Потому что отношения с людьми – это нечто гораздо большее. Если ты, как поет Кэти Перри, kissed a girl and liked it, это не казалось чем-то неправильным, не вызывало отторжения, и ты вспоминаешь об этом с самыми приятными эмоциями, вполне может быть, что ты склонна к женскому роману.

Проследи за собой.

Ты встречалась с парнем? И как это было? Почему вы расстались? Обращаешь ли ты внимание на других девушек на улице? Кто обычно герои твоих сексуальных фантазий – мужчины или женщины? Представь, что ты целуешь женщину, а затем представь, что ты целуешь мужчину. Что чувствуешь? Ты смотришь лесби-порно? А гетеросексуальное кино для взрослых тебя интересует?

Это не только секс.

Есть такое слово в английском языке – bicurious, то есть, буквально - билюбопытный. Чем это понятие отличается от бисексуальности? Намерениями. Билюбопытная девушка просто хочет экспериментов. Бисексуальная готова любить и строить отношения с другой женщиной. Если какая-нибудь девушка вызывает у тебя, кроме сексуального желания, еще и интеллектуальный интерес, желание общаться, проводить вместе как можно больше времени, если в ее присутствии ты больше ни о ком не думаешь, очень может оказаться, что это любовь.