Названо самое дорогое платье Каннского фестиваля 2018

Камила Коэльо на красной дорожке Каннского фестиваля 2018 продемонстрировала роскошное платье из шелка, оргазны и бархата. Платье приковывало взгляд своей открытой спиной и соблазнительной мини юбкой. Но изюминкой самого дорогого платья стал именно подол платья из оргазны.