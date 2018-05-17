Названо самое дорогое платье Каннского фестиваля 2018 Небывалая цена!
17 мая 2018 г., 19:44
Уже завтра подходит к концу самое масштабное мероприятие - Каннский фестиваль 2018. Представлять самое дорогое платье на фестивале выпала возможность бразильскому блогеру Камиле Коэльо. Девушка надела платье от модного дома Ralph&Russo.
Камила Коэльо на красной дорожке Каннского фестиваля 2018 продемонстрировала роскошное платье из шелка, оргазны и бархата. Платье приковывало взгляд своей открытой спиной и соблазнительной мини юбкой. Но изюминкой самого дорогого платья стал именно подол платья из оргазны.
Стоимость платья Камилы Коэльо на красной дорожке Каннского фестиваля достигает 1 миллиона долларов. На создание роскошного наряда для бразильского блогера ушло примерно 500 часов работы, а все потому, что платье сшито вручную.