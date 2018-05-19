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Клубничный пирог: как быстро приготовить

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ФОТО: Rezeda Kostyleva / PantherMedia / Rezeda Kostyleva

В торговых сетях появилась первая сезонная ягода - клубника. Ее употребляют не только в свежем виде, но и готовят вкусные десерты. Например, к ужину можно приготовить быстрый клубничный пирог.

Ингредиенты

Клубника 200 г

Сахар 1 стакан

Молоко 100 мл

Сливочное масло 100 г

Яйца 2 шт.

Мука 250 г

Разрыхлитель 10 г (1 пакетик)

Растительное масло

Сахарная пудра

Сливки

Рецепт

Простой рецепт пирога с клубникой станет изюминкой домашней кулинарной книги. Сделать его более сытным можно, добавив сметану, пишет Ivona.bigmir.net.

Всыпать сахар в емкость, вбить яйца. Перемешать. Размягчить сливочное масло, добавить к яичной смеси. Тщательно вымешать. Просеять муку с разрыхлителем к яйцам и сахару. Нарезать клубнику дольками, половину ягод добавить в тесто. Ч

Смазать форму для выпекания растительным маслом, вылить туда тесто, выложить сверху оставшуюся клубнику. Выпекать пирог в духовке, разогретой до 200 градусов, около 40 минут. Посыпать сахарной пудрой, украсить сливками.

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