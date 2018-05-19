Клубничный пирог: как быстро приготовить

В торговых сетях появилась первая сезонная ягода - клубника. Ее употребляют не только в свежем виде, но и готовят вкусные десерты. Например, к ужину можно приготовить быстрый клубничный пирог.
Ингредиенты
Клубника 200 г
Сахар 1 стакан
Молоко 100 мл
Сливочное масло 100 г
Яйца 2 шт.
Мука 250 г
Разрыхлитель 10 г (1 пакетик)
Растительное масло
Сахарная пудра
Сливки
Рецепт
Простой рецепт пирога с клубникой станет изюминкой домашней кулинарной книги. Сделать его более сытным можно, добавив сметану, пишет Ivona.bigmir.net.
Всыпать сахар в емкость, вбить яйца. Перемешать. Размягчить сливочное масло, добавить к яичной смеси. Тщательно вымешать. Просеять муку с разрыхлителем к яйцам и сахару. Нарезать клубнику дольками, половину ягод добавить в тесто. Ч
Смазать форму для выпекания растительным маслом, вылить туда тесто, выложить сверху оставшуюся клубнику. Выпекать пирог в духовке, разогретой до 200 градусов, около 40 минут. Посыпать сахарной пудрой, украсить сливками.