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Ученые узнали, какие мужские тела привлекают женщин

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Фото иллюстративное

ФОТО: Scanpix

Исследователи выяснили, какими пропорциями обладают наиболее привлекательные для женщин мужские тела.

Результаты нового проекта изложены в журнале Royal Society Open Science: в ходе своего расследования ученые решили изучить, какие параметры тела могут влиять на привлекательность, пишет Medikforum.ru.

Авторами эксперимента были созданы модели мужских фигур с различными соотношениями параметров конечностей. Разные типы фигур ученые смоделировали, предварительно исследовав физические характеристики 9 000 американских военных, которые и легли в основу созданных анатомических образцов.

В результате исследователями был сделан следующий вывод: «Женщины в наибольшей степени обращают внимание на долю длины ног по отношению к полному росту. Другие пропорции для них менее важны».

Для оценки привлекательности мужских фигур учеными были приглашены 800 гетеросексуальных женщин. Авторы эксперимента констатировали: гармоничная по отношению к росту длина ног оказалась настолько важным фактором мужской красоты в глазах женщин, что они замечали даже небольшое отклонение от «идеальных» пропорций.

Длина рук у мужчин на женское мнение, что интересно, ничуть не влияла. Также женщины не обращали внимания на то, насколько симметрично делят мужские конечности колени и локти.

Более ранние исследования показывали, что женщинам нравятся мужчины, которые едят очень много овощей и фруктов. Ученые отмечали, что такой рацион сказывается на естественном запахе мужчины, делая его более здоровым и привлекательным для женщины, несмотря на ее предпочтения, касающиеся внешности мужчины.

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