Дерматолог Джоли раскрыла секреты ее неувядающей красоты при столь раннем климаксе

16 мая дерматолог Ронда Ранд, которой Анджелина Джоли уже более 20 лет доверяет свое лицо, в интервью порталу Refinery29 поделилась секретами неувядающей красоты звезды, пишет Rus.tvnet.lv.

«Джоли повезло - она унаследовала от мамы прекрасную оливковую кожу. Актриса регулярно пользуется солнцезащитным кремом, умывается мягкими очищающими гелями и отшелушивает кожу гликолевой кислотой, которая стимулирует выработку коллагена»,- рассказала бьюти-эксперт.

По словам Ронды, скрабы звезда не использует. Вместо них она предпочитает натуральные альфа-гидроксикислоты. Салонными процедурами актриса не злоупотребляет, лишь изредка делая терапию IPL-лазером, чтобы бороться с пигментацией.

«Джоли наносит макияж только на работе - наверное, поэтому ее кожа до сих пор выглядит так хорошо», - отметила эксперт.

Многодетная мать также уделяет пристальное внимание увлажнению кожи. «У одних женщин менопауза наступает в 48 лет, у других - в 53 года. Как известно, из-за операции на яичниках у Анджелины это случилось намного раньше. Однако если вы позаботитесь о своей коже, то этот процесс может никак на ней не отразиться.

Главное - пользуйтесь увлажняющими средствами с антиоксидантами и ретинолом», - дала совет Ранд тем, кто столкнулся с той же проблемой, что и Джоли.