Как отбелить ногти?

Также к потемнению могут привести вредные привычки, отсутствие здорового питания, приготовление пищи и работа в земле без перчаток, пишет Medikforum.ru.

Эффективные способы отбеливания

•Пищевая сода. Используется для отбеливания не только ногтей, но и зубов. В этом случае необходимо использовать мягкую влажную щеточку, на которую нужно нанести соду и тереть ногтевую пластину. Стоит отказаться от подобного способа, если возле ногтя есть заусеницы, трещинки, порезы и другие повреждения. В таком случае можно прибегнуть к применению содовой ванночки. Для неё приготовления понадобиться теплая вола в количестве одного стакана и чайная ложка соды. Можно взять и большее количество воды, главное соблюдать указанные пропорции. Ногти нужно держать в данной жидкости не менее 15 минут.

•Сок лимона. Лимонный сок обладает сильным отбеливающим эффектом. Для того чтобы сок не только отбеливал, укреплял, но и увлажнял ноготь, в него нужно добавить несколько капель оливкового масла. Что касается нанесения, то можно намочить ватный спонжик и протирать им ногти или же смочить нужное количество спонжей и завернуть в них ногти. Чтобы они плотно прилегали необходимо надеть перчатки или же другим способом закрепить спонж. Подобный вариант применения позволит быстрее провести процедуру и достигнуть максимального результата.

•Уксус. В данном случае подойдет разбавленный яблочный уксус, который отлично удаляет натуральные красители. Этот способ отбеливания позволит удалить натуральные красители, например, следы от сока свеклы.

•Солевые ванночки. Наиболее эффективными являются ванночки с добавление морской соли. Но если её нет, то можно прибегнуть к использованию обычной поваренной соли. Ванночку нужно готовить с учетом того, что на стакан теплой воды приходиться одна столовая ложка соли. Применение ванночки должно длиться около 15 минут.