Опытные косметологи не советуют! После 35 не выбрасывайте деньги на эти пять сверхмодных салонных процедур

1. Мезотерапия

Даже при самом тщательном нанесении кремов и масок, многие питательные вещества не способны проникнуть в самые глубокие слои кожи. Тут косметологи предлагают обратить внимание на мезотерапию. Вам под кожу вводят препарат, обогащенный витаминами или гиалуроновой кислотой. Но на самом деле их концентрация небольшая. Они очень хорошо работают на коже, которая только начала поддаваться возрастным изменениям, после 35 уже применяют биоревитализацию, биорепарацияж, филлеры, пишет Fabiosa.ru.

2. Глубокие пилинги

После 35 некоторые женщины в погоне за красотой решаются на глубокий пилинг. Это очень серьезная процедура, которая делается под наркозом, а реабилитация может занимать от 2 до 6 недель. Назначают ее при травмах, шрамах или на месте ожогов. При этом есть огромный риск навредить коже. Задумайтесь, нужно ли это вам?

3. Лазерная шлифовка кожи

Многие косметологи обещают реальное омоложение кожи после использования лазера. Изначально этот метод использовали для устранения обезображивающих шрамов. У него есть очень много нюансов: может покраснеть кожа на срок до 6 месяцев, также не стоит исключать появление прыщей и гиперпигментации, обострение герпеса и дерматитов.

"Слишком многого от этого метода ждать точно не стоит, если только вы не хотите убрать действительно мешающие жить шрамы и рубцы", - говорит пластический хирург Андрей Корбут.

4. Кислородный пилинг

До 25 лет косметологи советуют посещать ультразвуковые чистки, делать пилинги, в том числе газожидкостный аппаратный Jet Peel. Это позволит к 30 годам выглядеть лучше ровесников. В более зрелом особых показаний для применения его на возрастной коже нет. И эффект она имеет непродолжительный.

5. Жесткое скрабирование

Если в 25 лет вы терли лицо жесткими скрабами, то после 35 не стоит истончать ее таким радикальным методом. Отдайте предпочтение мягким средствам для лица, а еще лучше — замените их на электрическую щетку.