Мать-нейропсихолог придумала приложение для расшифровки плача младенцев

Тогда Ариана и решила использовать для расшифровки младенческого плача искусственный интеллект. «Переводчик с детского» получил название Chatterbaby. Приложение для смартфонов, которое Ариана называет своим пятым ребенком, анализирует крик вашего малыша и сопоставляет его с более чем 1700 образцами плача других младенцев. Оно с 90-процентной точностью способно распознать, когда малыш плачет от голода, боли или когда он просто капризничает, пишет Deti.mail.ru.

В дальнейшем «словарь» приложения будет только расширяться, а точность увеличиваться, так как база данных постоянно пополняется за счет новых пользователей. С согласия родителей плач их малыша записывается и добавляется в «коллекцию».

Первоначально в создании базы данных участвовали матери-ветераны, которые вырастили не одного младенца и могут слету определить причину их плача. Ариана и ее коллеги записывали крик малышей в разных ситуациях, например, когда им делали прививку, разлучали с мамой, когда они хотели есть, страдали от колик, были напуганы, и так далее. В систему обучения алгоритма включали только те типы плача, которые смогли единодушно опознать опытные мамы.