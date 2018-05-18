Мать-нейропсихолог придумала приложение для расшифровки плача младенцев

Когда у Арианы Андерсон, специалиста по нейроинформатике и нейропсихологии из Калифорнийского университета (Лос-Анджелес), родился первый ребенок, она, как и все новоиспеченные родители, паниковала из-за его плача, так как не понимала причину слез. Но когда Ариана стала трижды матерью (сейчас у нее уже четверо детей), она внезапно осознала, что без труда может различить основные типы младенческого плача – «накорми меня!», «смени мне подгузник!», и самый тревожный, говорящий о том, что у малыша что-то болит, пишет Wired.
Тогда Ариана и решила использовать для расшифровки младенческого плача искусственный интеллект. «Переводчик с детского» получил название Chatterbaby. Приложение для смартфонов, которое Ариана называет своим пятым ребенком, анализирует крик вашего малыша и сопоставляет его с более чем 1700 образцами плача других младенцев. Оно с 90-процентной точностью способно распознать, когда малыш плачет от голода, боли или когда он просто капризничает, пишет Deti.mail.ru.
В дальнейшем «словарь» приложения будет только расширяться, а точность увеличиваться, так как база данных постоянно пополняется за счет новых пользователей. С согласия родителей плач их малыша записывается и добавляется в «коллекцию».
Первоначально в создании базы данных участвовали матери-ветераны, которые вырастили не одного младенца и могут слету определить причину их плача. Ариана и ее коллеги записывали крик малышей в разных ситуациях, например, когда им делали прививку, разлучали с мамой, когда они хотели есть, страдали от колик, были напуганы, и так далее. В систему обучения алгоритма включали только те типы плача, которые смогли единодушно опознать опытные мамы.
В настоящее время Ариана и ее коллеги работают над тем, чтобы попытаться использовать Chatterbaby для ранней диагностики аутизма. Большая база данных может помочь выявить определенные характерные аномалии в плаче младенцев, свидетельствующие о нарушениях в развитии головного мозга.