Женщина рассказала, как ее ребенок родился два раза

Страшную новость о своем первенце 22-летняя Джони Рейнкемайер и ее бойфренд Крис Скайн узнали во время УЗИ на сроке 19 недель. Молодые люди не сомневались, что с их малышом все в порядке, и просто хотели узнать, мальчик это или девочка. Они даже пригласили друзей и родственников на традиционную в США вечеринку по раскрытию пола будущего ребенка. Слова доктора о том, что с плодом не все хорошо, прозвучали как гром среди ясного неба, рассказала Джони в интервью газете The Sun.

Оказалось, что у будущего сына Джони и Криса тяжелая форма spina bifida (расщепления позвоночника) – порока развития позвоночника и спинного мозга. У плода обнаружили жидкость в головном мозге и «мозговую грыжу», когда часть спинного мозга из-за дефекта позвоночника выходит наружу. Диагноз был подтвержден в двух более крупных медицинских центрах. Патология грозила малышу параличом ног и нарушением функции кишечника и мочевого пузыря, пишет Deti.mail.ru.

Врачи больницы Barnes-Jewish в Сент-Луисе, штат Миссури, предложили Джони и Крису прооперировать плод внутриутробно, откачав жидкость из мозга и закрыв щель в позвоночнике, а затем оставить его «дозревать» в матке. Такая пренатальная операция очень опасна, так как высоки шансы на преждевременные роды. Но Джони и Крис приняли решение рискнуть, в надежде, что операция поможет их сыну, которого они решили назвать Джексоном.

Операцию назначили на 10 октября 2017 года. Срок беременности в это время составлял 23 недели, а плод весил меньше 500 граммов. В операционной одновременно присутствовали 32 специалиста, так как подобная сложнейшая процедура проводилась в больнице впервые. В брюшной полости Джони сделали разрез, раскрыли матку, устранили расщепление позвоночника плода, откачали жидкость из его мозга, а затем снова все зашили.

Сразу после операции у Джони начались схватки, но, к счастью, их удалось остановить. Она десять недель лежала на спине, чтобы дать плоду возможность как можно дольше пробыть в матке. В конце декабря Джони сделали кесарево сечение, и Джексон появился на свет второй раз. При своем втором рождении он весил чуть более двух килограммов.