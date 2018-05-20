С необычной начинкой: как приготовить вареники с клубникой

Вареники – одно из самых вкусных и популярных блюд украинской кухни. Сладкие вареники можно приготовить не только с клубникой, но и с другими сезонными ягодами: малиной, вишней, шелковицей или черникой.
Вареники с клубникой
Ингредиенты:
Для теста:
300 мл воды или молока
0.5 ч.л. соды
1 яйцо
щепотка соли
1 ст.л. сахара
500-600 г муки
Для начинки:
клубника
сахар
Рецепт приготовления:
Клубнику помыть, удалить плодоножки и нарезать небольшими кусочками.
Приготовить тесто. В теплую жидкость добавить сахар и соду, перемешать. Постепенно всыпая муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Завернуть в пищевую пленку и отставить в сторону на 20-30 минут.
Разделить тесто на несколько частей. Взять одну часть и тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. Вы также можете сформировать "колбаску", разрезать ее на кусочки и только потом раскатать, пишет Segodnya.ua.
Выложить в центр кусочков теста клубнику, посыпать ее сахаром. Защипать края, формируя вареники.
Вскипятить большую кастрюлю с водой, посолить. Добавить вареники. Дождаться, пока они всплывут, и варить 5 минут.
Подавать вареники со сметаной и сливочным маслом.