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С необычной начинкой: как приготовить вареники с клубникой

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Вареники

ФОТО: Dzinnik Darius / PantherMedia / Dzinnik Darius

Вареники – одно из самых вкусных и популярных блюд украинской кухни. Сладкие вареники можно приготовить не только с клубникой, но и с другими сезонными ягодами: малиной, вишней, шелковицей или черникой.

Вареники с клубникой

Ингредиенты:

Для теста:

    300 мл воды или молока

    0.5 ч.л. соды

    1 яйцо

    щепотка соли

    1 ст.л. сахара

    500-600 г муки

Для начинки:

    клубника

    сахар

Рецепт приготовления:

    Клубнику помыть, удалить плодоножки и нарезать небольшими кусочками.

    Приготовить тесто. В теплую жидкость добавить сахар и соду, перемешать. Постепенно всыпая муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Завернуть в пищевую пленку и отставить в сторону на 20-30 минут.

    Разделить тесто на несколько частей. Взять одну часть и тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. Вы также можете сформировать "колбаску", разрезать ее на кусочки и только потом раскатать, пишет Segodnya.ua.

    Выложить в центр кусочков теста клубнику, посыпать ее сахаром. Защипать края, формируя вареники.

    Вскипятить большую кастрюлю с водой, посолить. Добавить вареники. Дождаться, пока они всплывут, и варить 5 минут.

    Подавать вареники со сметаной и сливочным маслом.

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