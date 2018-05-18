Восемь распространенных мифов об измене в отношениях, и правда о них

Измена в отношениях может случиться с каждым: от самых богатых и обеспеченных до простых соседей-обывателей. Когда люди узнают о подобном предательстве, они ищут причины такого поступка. Но даже если вам тоже изменяли, это не значит, что вы понимаете, почему это происходит. И на самом деле существует много мифов об измене:
Миф 1: Большинство изменщиков ищут способ изменить.
Правда: На самом деле в большинстве случаев измена происходит неожиданно. Обычно это начинается с дружбы, после чего начинается эмоциональная близость, а затем и физическая, пишет Soulpost.ru.
Миф 2: Большинство людей бросают своих партнеров ради кого-то более молодого и красивого.
Правда: Подумайте об измене Арнольда Шварцнеггера с их горничной. Хотя многие богачи ищут себе молоденьких девушек, зачастую романы на стороне происходят не с более молодыми и привлекательными, чем партнеры изменщиков.
Миф 3: Измена почти всегда означает конец брака.
Правда: Больше половины браков переживают измену. И хотя отношения могут распасться позже, многие пары удивляются, что они могут пережить измену без расставания.
Миф 4: Изменщик — это диагноз.
Правда: Хотя это правда, что некоторые люди постоянно изменяют в любых отношениях, для многих людей это действительно происходит однократно. То, что происходит после измены, может или даже укрепить отношения, или их разорвать.
Миф 5: Измены происходят из-за проблем в отношениях.
Правда: В каждых отношениях есть свои проблемы. Измена может отражать то, что пара не знает, как решить эти проблемы. Просто наличие сложных моментов не оправдывает измену. Да и далеко не все изменщики признают себя несчастливыми в браке. Иногда это просто секс.
Миф 6: Измена — это все секс.
Правда: Часто измена вырастает из того, что человек ищет эмоциональной близости с другим. Иногда дальше и не заходит.
Миф 7: Если нет секса, нет и измены.
Правда: Часто измена происходит вообще без секса. Разве не измена то, что ваш партнер полночи тайно переписывается со своей бывшей одноклассницей? Когда вы отдаете эмоциональную часть себя кому-то другому, с кем вы потенциально можете изменить, это уже форма неверности.
Миф 8: Пара никогда не станет счастливой после измены.
Правда: Просто люди не рассказывают о подобном друзьям и соседям — вот почему вы редко слышите об успешном исходе измены. Многие пары преуспевают в налаживании и укреплении своего брака, некоторые даже говорят, что после неверности их отношения стали крепче