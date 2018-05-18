Декаданс, черное кружево, черепа: смотрите, как проходит фестиваль готики

Официально WGT открывается в пятницу и длится до раннего утра вторника, но на деле все действо начинается уже в ночь с четверга. Готы со всего мира приезжают на фестиваль послушать готическую музыку и поучаствовать в готических мероприятиях, которые охватывают весь Лейпциг на четыре дня. По неофициальным данным в последние годы данный праздник посещает до 30 000 человек, что придает этому фестивалю воистину международный статус, пишет Calend.ru.