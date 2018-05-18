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Декаданс, черное кружево, черепа: смотрите, как проходит фестиваль готики

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Wave-Gotik-Treffen (WGT) – это крупнейший в мире Фестиваль готической музыки и искусства, который ежегодно проводится в Лейпциге (Германия). Дата проведения WGT меняется каждый год, поскольку зависит от католического и лютеранского праздника Trinity Sunday.

Официально WGT открывается в пятницу и длится до раннего утра вторника, но на деле все действо начинается уже в ночь с четверга. Готы со всего мира приезжают на фестиваль послушать готическую музыку и поучаствовать в готических мероприятиях, которые охватывают весь Лейпциг на четыре дня. По неофициальным данным в последние годы данный праздник посещает до 30 000 человек, что придает этому фестивалю воистину международный статус, пишет Calend.ru.

Движение готов зародилось в Англии в 1970-х годах, эта субкультура очень разнообразна, но в той или иной степени для нее характерны следующие черты: мрачный имидж, черный цвет в одежде, интерес к мистицизму и декадансу, а также к готической музыке.

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